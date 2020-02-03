Экономические реформы, которые проводятся на Украине, создают предпосылки для большого притока инвестиций в страну. Об этом 3 февраля заявил глава государства Владимир Зеленский.
«Украину должна накрыть лавина из инвестиций, как внешних, так и внутренних. Уже сегодня мы достигли необходимых для этого предпосылок», — передает его слова телеканал «112 Украина», передает iz.ru.
Зеленский добавил, что притоку инвестиций способствуют устойчивый рост экономики и установившаяся макроэкономическая стабильность, увеличение ВВП страны, снижение инфляции, рост золотовалютных резервов, а также повышение кредитного рейтинга и смена прогнозов международных агентств на «стабильный» и «позитивный».
Ранее, 1 февраля, глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что резкий приток спекулятивного капитала в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), наблюдаемый на фоне слабого роста прямых иностранных инвестиций, может привести к краху экономики Украины.
28 января украинский премьер Алексей Гончарук заявил, что правительство Украины поставило перед собой «амбициозную цель»: по итогам выполнения поставленной программы через пять лет страна должна отвечать критериям членства в Евросоюзе.
До этого вице-премьер Украины Дмитрий Кулеба заявил, что «неизменное и необратимое» стремление страны вступить в ЕС положительно влияет на украинскую экономику и обеспечивает высокие стандарты безопасности и благополучия граждан.