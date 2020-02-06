Dnestr.TV

 
0

В украинском учебнике по географии заметили карту из видеоигры Skyrim

В украинском учебнике по географии заметили карту из видеоигры Skyrim

Карту из компьютерной игры Skyrim заметили в украинском учебнике по географии за шестой класс, изображение страницы учебника опубликовала в Facebook журналистка Анна Чабарай.

"Географию в шестом классе некоторые точно учили по картам "Скайрима", - так Чабарай подписала изображение страницы учебника и скриншот из игры, передает ria.ru

Учебник был издан за счет госсредств в 2014 году издательством "Генеза", его тираж - 101648 экземпляров. Авторы - Валерий Пестушко и Ганна Уварова. Сообщается, что он прошел научную экспертизу Национальной академии наук Украины. Учебник рекомендован министерством образования страны.

Карта из видеоигры размещена на 37-й странице, всего в учебнике 256 страниц.

Ранее стало известно, что создатели украинского учебника "Всемирной истории" за 10-й класс разместили в разделе "Соединенные Штаты Америки в междувоенный период" обработанную в фоторедакторе фотографию "Обед на небоскребе", на которой изображен американский актер Киану Ривз. В разделе не было указано, что данная иллюстрация не является оригиналом, также в разделе не было информации об американском актере.

В украинском учебнике по географии заметили карту из видеоигры Skyrim

В украинском учебнике по географии заметили карту из видеоигры Skyrim

Оригинальная фотография "Обед на небоскребе" была сделана неизвестным фотографом в 1932 году. На ней изображены строители, которые обедают на одном из элементов высотного здания. В отредактированной версии рядом с рабочими также сидит и грустный Ривз. Автор учебника Игорь Щупак заявил, что фото американского актера на известной фотографии разместили намеренно, чтобы привлечь внимание учеников.

ria.ru
  • Сегодня, 17:11
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Новая жизнь бендерского "Дельфина"
  • Народ говорит: Вопросы и пожелания главе города Бендеры
  • Народ говорит: Что ожидают бендерчане от наступившего 2 ...
  • Слушать, Слышать, Взаимодействовать
  • Cоциальный проект: интеграция ЛОВ через обучение и труд ...
  • Народ говорит откуда узнают новости и каким СМИ доверяю ...
  • В Бендерах почтили память жертв Холокоста
  • Для души и сердца. Андре Леон Мари Николя Рьё
  • Америка вела санкции против бывшего "хозяина Молдовы"
  • Литературные Бендеры: старт к новым горизонтам

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Новая жизнь бендерского "Дельфина"
  • Народ говорит: Вопросы и пожелания главе города Бендеры
  • Народ говорит: Что ожидают бендерчане от наступившего 2 ...
  • Слушать, Слышать, Взаимодействовать
  • Cоциальный проект: интеграция ЛОВ через обучение и труд ...
  • Народ говорит откуда узнают новости и каким СМИ доверяю ...
  • В Бендерах почтили память жертв Холокоста
  • Для души и сердца. Андре Леон Мари Николя Рьё
  • Америка вела санкции против бывшего "хозяина Молдовы"
  • Литературные Бендеры: старт к новым горизонтам
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна