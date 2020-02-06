Карту из компьютерной игры Skyrim заметили в украинском учебнике по географии за шестой класс, изображение страницы учебника опубликовала в Facebook журналистка Анна Чабарай.
"Географию в шестом классе некоторые точно учили по картам "Скайрима", - так Чабарай подписала изображение страницы учебника и скриншот из игры, передает ria.ru
Учебник был издан за счет госсредств в 2014 году издательством "Генеза", его тираж - 101648 экземпляров. Авторы - Валерий Пестушко и Ганна Уварова. Сообщается, что он прошел научную экспертизу Национальной академии наук Украины. Учебник рекомендован министерством образования страны.
Карта из видеоигры размещена на 37-й странице, всего в учебнике 256 страниц.
Ранее стало известно, что создатели украинского учебника "Всемирной истории" за 10-й класс разместили в разделе "Соединенные Штаты Америки в междувоенный период" обработанную в фоторедакторе фотографию "Обед на небоскребе", на которой изображен американский актер Киану Ривз. В разделе не было указано, что данная иллюстрация не является оригиналом, также в разделе не было информации об американском актере.
Оригинальная фотография "Обед на небоскребе" была сделана неизвестным фотографом в 1932 году. На ней изображены строители, которые обедают на одном из элементов высотного здания. В отредактированной версии рядом с рабочими также сидит и грустный Ривз. Автор учебника Игорь Щупак заявил, что фото американского актера на известной фотографии разместили намеренно, чтобы привлечь внимание учеников.