В Окружной административный суд города Киева поступило 48 исков от Минюста Украины относительно аннулирования регистрационных свидетельств политических партий, которые существовали лишь на бумаге.
Об этом сообщила пресс-служба судебной инстанции, передает life.ru
"Ответчик — политическая партия, не предъявляла своих кандидатов на выборах президента Украины и выборах народных депутатов в течение десяти лет"— говорится в сообщении.
Согласно позиции истца, данный факт является основанием для аннулирования регистрации. Среди партий, которые могут перестать существовать в ближайшее время, — "Трудовая Украина", Гражданская партия "Пора", Социал-демократическая партия Украины, Блок оппозиционных сил и другие политические организации.