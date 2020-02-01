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На Украине ликвидируют почти 50 политических партий

На Украине ликвидируют почти 50 политических партий

В Окружной административный суд города Киева поступило 48 исков от Минюста Украины относительно аннулирования регистрационных свидетельств политических партий, которые существовали лишь на бумаге.

Об этом сообщила пресс-служба судебной инстанции, передает life.ru

"Ответчик — политическая партия, не предъявляла своих кандидатов на выборах президента Украины и выборах народных депутатов в течение десяти лет"— говорится в сообщении.

Согласно позиции истца, данный факт является основанием для аннулирования регистрации. Среди партий, которые могут перестать существовать в ближайшее время, — "Трудовая Украина", Гражданская партия "Пора", Социал-демократическая партия Украины, Блок оппозиционных сил и другие политические организации.

life.ru
  • Сегодня, 07:31
  • DTV
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