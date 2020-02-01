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Украинские нефтебазы продают со скидками до 90%

Украинские нефтебазы продают со скидками до 90%

На Украине выставили на аукцион семь нефтебаз. Приобрести их можно со скидкой до 90%, сообщили в украинской системе электронных торгов арестованным имуществом СЕТАМ.

Украинские нефтебазы продают со скидками до 90%, пердает 360tv.ru

Нефтебазы продает национализированный Приватбанк, ранее принадлежавший олигарху Игорю Коломойскому. Предприятия находятся в Кировоградской, Харьковской, Житомирской и Сумской областях. Приобрести их со скидками от 7% до 90% можно будет 20 февраля.


В СЕТАМ привели в пример производственный комплекс, который стоил более 16 миллионов гривен (41,5 миллиона рублей), а теперь выставлен на продажу за 4,7 миллиона (12 миллионов рублей).

В январе Приватбанк выставил на торги бывшую резиденцию советского генсека Леонида Брежнева в центре Днепра (бывший Днепропетровск). Аукцион должен был пройти в начале февраля. Здание оценивали минимум в 98 миллионов гривен (254 миллиона рублей). Об итогах аукциона не сообщалось.

360tv.ru
  • Сегодня, 08:44
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