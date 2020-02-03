Согласно официальному сообщению журнала CEOWORLD, Швейцария официально является самой дорогой страной в мире для проживания. Европейские страны занимали видное место в списке самых дорогих из двадцати стран, девять - были в Европе, пять в Азии, одна в Северной Америке, одна в Африке, две в Карибском бассейне и две в Океании.
Норвегия занимает второе место в списке самых дорогих стран мира для жизни, за ней следуют Исландия, Япония, Дания, Багамы, Люксембург, Израиль, Сингапур и Южная Корея, передает ceoworld.biz.
Чуть дальше по списку найдете Соединенные Штаты (20-е место), Великобританию (27-е место), Саудовскую Аравию (57-е место) и Россию (82-е место).
Чтобы определить наиболее и наименее дорогие страны мира для проживания, журнал CEOWORLD собирал и анализировал данные десятков исследований; индекс потребительских цен; Индекс стоимости жизни Numbeo; многочисленные национальности; и международные СМИ. Журнал CEOWORLD основывал свою оценку на ряде расходов на проживание, таких как: проживание, одежда, стоимость такси, коммунальные услуги, интернет, цены на продукты, транспорт и питание вне дома. Рейтинги основаны на пяти основных показателях: прожиточный минимум, арендная плата, продукты, питание вне дома и покупательная способность.
Эти данные затем компилируются в индекс, в качестве ориентира использовался общеизвестный дорогой город Нью-Йорк (NYC). Нью-Йорк получил индекс 100 баллов.
Таким образом, страна с оценкой выше 100- дороже чем Нью-Йорк, а ниже -означает, что она дешевле. Для сравнения: средний балл по Германии составил 65,26, что делает ее 29-й самой дорогой страной, в которой можно жить.
С другой стороны, Исламская Республика Пакистан является самой доступной для жизни страной в мире, за ней следуют Афганистан, Индия, Сирия, Узбекистан, Кыргызстан и Тунис.