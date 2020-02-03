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Самые дорогие страны мира для жизни, 2020

Самые дорогие страны мира для жизни, 2020

Согласно официальному сообщению журнала CEOWORLD, Швейцария официально является самой дорогой страной в мире для проживания. Европейские страны занимали видное место в списке самых дорогих из двадцати стран, девять - были в Европе, пять в Азии, одна в Северной Америке, одна в Африке, две в Карибском бассейне и две в Океании.

Норвегия занимает второе место в списке самых дорогих стран мира для жизни, за ней следуют Исландия, Япония, Дания, Багамы, Люксембург, Израиль, Сингапур и Южная Корея, передает ceoworld.biz.

Чуть дальше по списку найдете Соединенные Штаты (20-е место), Великобританию (27-е место), Саудовскую Аравию (57-е место) и Россию (82-е место).

Чтобы определить наиболее и наименее дорогие страны мира для проживания, журнал CEOWORLD собирал и анализировал данные десятков исследований; индекс потребительских цен; Индекс стоимости жизни Numbeo; многочисленные национальности; и международные СМИ. Журнал CEOWORLD основывал свою оценку на ряде расходов на проживание, таких как: проживание, одежда, стоимость такси, коммунальные услуги, интернет, цены на продукты, транспорт и питание вне дома. Рейтинги основаны на пяти основных показателях: прожиточный минимум, арендная плата, продукты, питание вне дома и покупательная способность.

Эти данные затем компилируются в индекс, в качестве ориентира использовался общеизвестный дорогой город Нью-Йорк (NYC). Нью-Йорк получил индекс 100 баллов.

Таким образом, страна с оценкой выше 100- дороже чем Нью-Йорк, а ниже -означает, что она дешевле. Для сравнения: средний балл по Германии составил 65,26, что делает ее 29-й самой дорогой страной, в которой можно жить.

С другой стороны, Исламская Республика Пакистан является самой доступной для жизни страной в мире, за ней следуют Афганистан, Индия, Сирия, Узбекистан, Кыргызстан и Тунис.

Самые дорогие для жизни страны мира , 2020
Самые дорогие страны мира для жизни, 2020
Самые дорогие страны мира для жизни, 2020
Самые дорогие страны мира для жизни, 2020
Самые дорогие страны мира для жизни, 2020
Самые дорогие страны мира для жизни, 2020

ceoworld.biz
  • Сегодня, 10:42
  • DTV
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