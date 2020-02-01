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Компания Moldcell продана за 31,5 миллиона долларов

Компания Moldcell продана за 31,5 миллиона долларов

Компания Fintur Holdings B.V (Fintur), которая является стопроцентной собственностью компании Telia Company, договорилась о продаже 100% акций, которые принадлежат ей в компании Moldcell, концерну CG Cell Technologies DAC.
В пресс-релизе сообщается, что цена сделки составила 31,5 миллиона долларов США, передает point.md.

«Я рад объявить о завершении процесса выхода из Евразийского региона, который позволит нам полностью сконцентрироваться на рынках Северной Европы и стран Балтии. Компания Moldcell – это компания, прекрасно управляемая своими талантливыми и преданными работниками, которых я благодарю за их выдающийся вклад в развитие компании за все эти годы. Мы желаем им всего наилучшего на новом этапе развития компании», - сказал Кристиан Луига, действующий президент и исполнительный директор Telia Company.

Компания Fintur Holdings B.V (Fintur) продает 100 процентов акций, принадлежащих ей в компании Moldcell S.A. (Moldcell), компании CG Cell Technologies DAC, которая в свою очередь принадлежит CGCorp Global.

До подписания договора, компания Telia Company с привлечением внешнего консультирования и экспертизы завершила процесс строгой проверки покупателя на благонадежность.

Доля компании Moldcell в общем объеме дохода от услуг компании Telia Company составляет примерно 0,7 процента, и примерно 0,6 процента в показателе EBITDA. Moldcell является вторым самым большим оператором связи в Республике Молдова с абонентской базой примерно в 900 000 клиентов.

Для завершения транзакции не требуется соблюдения каких-либо еще условий, а компания Telia Company ожидает полного завершения процесса продажи акций в течение первого триместра 2020 года.

Point.md
  • Сегодня, 12:15
  • DTV
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