На заседании ОКК 06.02.2020 г. делегация Республики Молдова в ОКК распространила обращение № 23-18-465 от 05.02.2020 г., в котором якобы от имени 12 тыс. жителей, проживающих в сёлах Кошница, Пырыта, Дороцкое и Погребя Дубоссарского района, объявила об их возмущении наличием миротворческих стационарных трёхсторонних контрольно-пропускных постов № 9 (правый) и № 9 (левый), которые выставлены на обеих сторонах близрасположенного моста через реку Днестр в соответствии с пунктом 3 протокола ОКК № 4 от 30.07.1992 г., передает novostipmr.com
Данный протокол является базовым правоустанавливающим документом, поскольку в соответствии с Соглашением 1992 года после разведения противоборствующих сторон в вооружённом конфликте этим решением ОКК были приняты реальные и эффективные меры по прекращению боестолкновений и определению порядка действий воинским контингентам трёхсторонних миротворческих сил по выполнению мероприятий по поддержанию мира и правопорядка.
Постоянный мониторинг настроений населения, проживающего в Зоне Безопасности как на левом, так и на правом берегу реки Днестр, однозначно свидетельствует, что люди не хотят возобновления боевых действий и с пониманием относятся к установленному порядку проведения миротворческой операции. Более того, на протяжении всего периода её проведения жители обоих берегов Днестра с уважением относятся к существующему формату миротворчества.
В то же время вполне очевидно, что на протяжении длительного периода времени молдавская делегация в ОКК настойчиво пытается политизировать суть миротворческой операции, вывести её правомочия за рамки компетенции, установленной для неё Соглашением 1992 года.
Исходя из этого, констатируем, что на площадке ОКК молдавской делегацией отрабатываются различные сценарии разбалансировки существующего миротворческого механизма. Понятно, что для дискредитации существующего формата миротворческой операции необходимы примеры негативного к ней отношения населения, что и преследуется молдавской стороной в настоящее время в отношении миротворческих постов № 9 (правый) и № 9 (левый).
Таким образом, обращение молдавской делегации в ОКК № 23-18-465 от 05.02.2020 г. является очередным этапом данного сценария. Предварительной проверкой фактов, изложенных в обращении делегации РМ в ОКК по вопросам «возмущения местного населения» в отношении миротворческих постов, не была подтверждена их достоверность.
Необходимо подчеркнуть, что делегации Молдовы и Приднестровья призваны работать не только в ОКК, но и оказывать влияние на население по вопросу недопущения нагнетания обстановки по тем или иным мотивам, если таковое имеется. В этом плане делегация Приднестровья в ОКК обладает достоверной информацией о негативных настроениях жителей г. Бендеры в районе с повышенным режимом безопасности в отношении сотрудников полиции РМ, осуществляющих свою деятельность на территории, находящейся под юрисдикцией Приднестровья. Остаётся крайне негативным отношение жителей и к нахождению в этом городе пенитенциарных учреждений ОЩ 29/8 и ОЩ 29/12 МЮ РМ. Однако члены делегации Приднестровья в ОКК во взаимодействии с местными органами власти г. Бендеры оказывают необходимое влияние на настроения населения с целью не допустить эскалации напряжённости в РПРБ г. Бендеры и в Зоне Безопасности в целом.
Что мешает молдавской стороне продемонстрировать то же самое и провести разъяснительную работу, успокоить людей, если они вообще волнуются, по указанному в обращении поводу.
Как указано в молдавском обращении, действительно имел место трагический случай в ночь с 31.12.2011 г. на 01.01.2012 г. на посту СМС № 9 (левый). Но он не оправдывает то, чем грозит молдавская делегация сегодня всей миротворческой операции.
Следует отметить, что тогда молдавская сторона сумела убедить граждан не допустить крайних действий, а сегодня, спустя 9 лет после случившегося на посту СМС № 9 (левый), объясниться со своим же населением не может. Или не хочет, отрабатывая сценарий по дискредитации миротворческой операции, осложнению обстановки на Центральном участке Зоны Безопасности в районе КПП 9 (левый) и 9 (правый). Более того, в устном комментарии Сопредседателя от Республики Молдова при распространении обращения имела место явная угроза в отношении военнослужащих Миротворческих сил, несущих службу на постах, – «будут подняты на вилы».
Реально воспринимая угрозы и возможные провокационные действия, считаем, что у ОКК есть необходимость срочно провести ряд мероприятий по фортификационному укреплению КПП СМС, позиций, укрытий для личного состава. Также есть смысл в усилении обоих постов дополнительной бронетехникой и военнослужащими.
Объединённому военному командованию следует поручить усилить контроль на Центральном участке Зоны Безопасности силами военного коменданта в соответствии с Положением о комендатуре в районах с повышенным режимом безопасности и группами военных наблюдателей.
Внутри Зоны Безопасности, в связи с предупреждением молдавской делегации, необходимо организовать мобильное патрулирование нарядов СМС на участках маршрутов протяжённостью до 20 километров. Провести инструктажи и тренировки групп оперативного реагирования и усиления постов по действиям в случае осложнения ситуации на постах Миротворческих сил.
Нельзя исключать, что в ближайшее время провокации могут иметь продолжение и возможно распространятся по всей Зоне Безопасности.
Учитывая, что в поступившем от молдавской делегации обращении звучат предупреждения о возможной эскалации напряжённости в Зоне Безопасности, что вызывает у нас серьёзную тревогу, считаем необходимым в ближайшее время вернуться к обсуждению вопроса, неоднократно инициируемого приднестровской делегацией, о приведении в соответствие с руководящими документами ОКК численности ВК МС РФ, временно сокращённой в одностороннем порядке без решения ОКК в начале 2000 годов. Также, во исполнение решения ОКК о воздушном патрулировании Зоны Безопасности, необходимо возобновить полётную деятельность вертолётной эскадрильи, приданной СМС от МО РФ, которая также была приостановлена Россией в одностороннем порядке без решения ОКК. Работа по мониторингу ситуации в Зоне Безопасности в целях выявления потенциальных рисков и угроз миротворческой операции в ПМР должна быть продолжена всеми силами и средствами, определёнными для миротворческой операции.
Таким образом, помимо изложенного, констатируем и предлагаем следующее:
- делегация Приднестровья в ОКК, а также профильные ведомства Приднестровской стороны не зафиксировали в последнее время признаков широкого общественного недовольства функционированием миротворческих постов в Зоне Безопасности и каких-либо предпосылок «возможного обострения ситуации», о котором упоминает молдавская сторона;
- миротворческие посты, в том числе на Центральном участке Зоны Безопасности, несут службу в штатном режиме в полном соответствии с установочными документами ОКК и ОВК при участии военнослужащих миротворческих контингентов трёх сторон;
- любые т .н. «народные выступления» или «волнения» могут носить исключительно характер срежиссированной и администрируемой органами государственной власти Республики Молдова провокации, нацеленной на разбалансирование миротворческой конструкции и искусственное провоцирование напряжённости в отношениях сторон, а также дискредитацию роли Российской Федерации в миротворчестве на Днестре как страны гаранта;
- ответственность за навязывание населению негативного отношения к миротворческим механизмам будет нести Республика Молдова, стремящаяся использовать местное население, а также площадку ОКК для решения внутриполитических и узкокорпоративных задач;
- делегация Приднестровья подтверждает свою готовность к выполнению решений экстренных заседаний ОКК 10,11 и 13 января 2012 года и обращает внимание на тот факт, что данный вопрос находится в повестке текущих заседаний ОКК и постоянно обсуждается на уровне ОВК. Представителями военного командования Приднестровья в ОВК представлено несколько конкретных предложений по реализации решений экстренного заседания, в частности по улучшению условий несения службы на миротворческом посту «9 левый»;
- делегация Приднестровья в ОКК не считает необходимым включение в повестку дня заседаний комиссии искусственно созданных молдавской стороной политизированных вопросов, содержащих элементы целенаправленной атаки и попытки ревизии действующих миротворческих механизмов. В случае обострения ситуации по вине молдавской стороны Приднестровская сторона оставляет за собой право использования в соответствии с Регламентом ОКК режима экстренного заседания ОКК;
- Приднестровская делегация в ОКК полагает, что якобы «недовольство», «отрицательное восприятие» жителями, от имени которых без предоставления подтверждающих документов решилась говорить молдавская делегация в ОКК, деятельности миротворческих механизмов не может служить поводом для их пересмотра или тем более ликвидации.
- делегация Приднестровья в ОКК, ответственные ведомства Приднестровья продолжат прилагать усилия для поддержания стабильности и контролируемости ситуации в ЗБ, в том числе на ЦУ ЗБ, а также укрепления действующих миротворческих механизмов, подтвердивших свою эффективность, современность и полное соответствие задачам по обеспечению мира и безопасности на Днестре.
Предлагаем всем участникам работы ОКК обратится к молдавской стороне с предложением в дальнейшем воздерживаться от действий, которые прямо угрожают миротворческому процессу на берегах Днестра.