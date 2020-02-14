Dnestr.TV

 
0

Зеленский рассказал о чистке Украины от «всей грязи»

Зеленский рассказал о чистке Украины от «всей грязи»

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с бизнесменами и призвал их приобщаться к программам для крупных инвесторов. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Он заявил, что со своей командой лично готов бороться за «каждую копейку», которая инвестируется в Украину. Президент выразил уверенность, что у страны есть большой потенциал для развития и роста, поскольку власти планируют провести множество реформ, чтобы Украина стала более привлекательной для бизнеса, передает lenta.ru

«Мы сейчас занимаемся всем — мы выполняем работу, которую в современном европейском государстве президент и правительство уже просто не выполняют. Но сейчас мы чистим Украину от всей грязи, а ее очень много», — рассказал Зеленский, попросив инвесторов открывать в стране новые офисы и реализовывать проекты.

Ранее украинский лидер анонсировал программу «инвестиционная няня». В частности, инвесторам, которые приватизируют хотя бы одно из госпредприятий, купив его более чем за 10 миллионов долларов, будут предоставлены налоговые каникулы на пять лет.

В ноябре 2019 года Зеленский в ходе своего выступления на Киевском международном экономическом форуме призвал зарубежных инвесторов вкладывать средства в Украину, поскольку республика, по его словам, является «одним из самых привлекательных стартапов в мире».

Lenta.ru
  • Сегодня, 12:20
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Новая жизнь бендерского "Дельфина"
  • Народ говорит: Вопросы и пожелания главе города Бендеры
  • Народ говорит: Что ожидают бендерчане от наступившего 2 ...
  • Слушать, Слышать, Взаимодействовать
  • Народ говорит откуда узнают новости и каким СМИ доверяю ...
  • Бендерская крепость: результаты совместной работы
  • В Бендерах почтили память жертв Холокоста
  • Для души и сердца. Андре Леон Мари Николя Рьё
  • Литературные Бендеры: старт к новым горизонтам
  • Для души и сердца. Янни Хрисомаллис

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Новая жизнь бендерского "Дельфина"
  • Народ говорит: Вопросы и пожелания главе города Бендеры
  • Народ говорит: Что ожидают бендерчане от наступившего 2 ...
  • Слушать, Слышать, Взаимодействовать
  • Народ говорит откуда узнают новости и каким СМИ доверяю ...
  • Бендерская крепость: результаты совместной работы
  • В Бендерах почтили память жертв Холокоста
  • Для души и сердца. Андре Леон Мари Николя Рьё
  • Литературные Бендеры: старт к новым горизонтам
  • Для души и сердца. Янни Хрисомаллис
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна