Президент Украины Владимир Зеленский встретился с бизнесменами и призвал их приобщаться к программам для крупных инвесторов. Об этом сообщает «РБК-Украина».
Он заявил, что со своей командой лично готов бороться за «каждую копейку», которая инвестируется в Украину. Президент выразил уверенность, что у страны есть большой потенциал для развития и роста, поскольку власти планируют провести множество реформ, чтобы Украина стала более привлекательной для бизнеса, передает lenta.ru
«Мы сейчас занимаемся всем — мы выполняем работу, которую в современном европейском государстве президент и правительство уже просто не выполняют. Но сейчас мы чистим Украину от всей грязи, а ее очень много», — рассказал Зеленский, попросив инвесторов открывать в стране новые офисы и реализовывать проекты.
Ранее украинский лидер анонсировал программу «инвестиционная няня». В частности, инвесторам, которые приватизируют хотя бы одно из госпредприятий, купив его более чем за 10 миллионов долларов, будут предоставлены налоговые каникулы на пять лет.
В ноябре 2019 года Зеленский в ходе своего выступления на Киевском международном экономическом форуме призвал зарубежных инвесторов вкладывать средства в Украину, поскольку республика, по его словам, является «одним из самых привлекательных стартапов в мире».