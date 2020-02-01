В сельском Совете села Гыска состоялась отчетная 30 сессия 25 созыва. В работе сессии приняли участие: Председатель Бендерского городского Совета народных депутатов Юрий Кара, депутат Верховного Совета ПМР Антон Онуфриенко, депутат городского Совета Андрей Иванов, руководители городских муниципальных предприятий.
Депутаты сельского Совета рассмотрели 16 вопросов повестки дня, из них: 9 основных и 7 дополнительных, сообщает пресс-служба Бендерского городского Совета народных депутатов.
Председатель Совета села Гыска Олеся Хмельницкая отчиталась о работе Совета за 2019 год. В минувшем году было проведено 7 заседаний сессий, в ходе которых было рассмотрено 114 вопросов. Председатель сельского Совета поблагодарила за совместную работу депутатов Верховного и городского Советов – Антона Онуфриенко и Андрея Иванова.
Также на сессии был представлен отчет о работе администрации села Гыска в 2019 году. Глава администрации Олеся Хмельницкая отметила работу коммунальных служб на территории села. Перевозки сельчан осуществляют маршрутные такси МУП «Автомотосервис и торговля». В будни на линию выходят 9 машин, в выходные дни 7-8. Предприятием «Бендерские электросети» были выполнены различные работы на сумму 1млн 850 тысяч рублей. Силами ГУП «Водоснабжение и водоотведение» на территории села выполнены работы по замене водопровода и канализации. Работы по ремонту и техническому обслуживанию многоквартирных домов выполнили также МУП «ЖЭУК», МУП «Теплоэнерго», МУП «БОСРЭДСОБ «КоммуналДорСервис»».
Депутаты сельского Совета единогласно поддержали инициативу депутата городского Совета Андрея Иванова о присвоении Дому Культуры села Гыска имени «30 лет со дня образования ПМР». В результате принятия этого Решения будет направлено обращение в Бендерский городской Совет народных депутатов. bendery.org