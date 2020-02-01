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Хакеры из Кишинева заработали 5 млн леев на взломах паролей электронной почты и соцсетей

Хакеры из Кишинева заработали 5 млн леев на взломах паролей электронной почты и соцсетей

За четыре года незаконной деятельности двое жителей Кишинёва заработали около 5 000 000 леев. За компьютерное преступление им грозит до 9 лет лишения свободы.

По данным пресс-службы Генеральной прокуратуры РМ, в результате следственных мероприятий правоохранительные органы задержали двух мужчин, которые за деньги взламывали пароли чужих электронных почтовых ящиков, а также аккаунтов в социальных сетях и в приложениях-мессенджерах. Подозреваемыми оказались 19-летний парень и 49-летний мужчина. Их незаконная деятельность документировалась правоохранителями почти год, передает kp.md.

Было установлено, что преступники совершали фишинговые атаки, то есть, отправляли ссылку на адрес электронной почты или на аккаунт жертвы в соцсетях. После того, как человек открывал эту ссылку, мошенники получали доступ к паролю учётной записи, а вместе с ним банковские данные, фотографии интимного характера и другую персональную информацию. Подозреваемые занимались этой преступной деятельностью с 2016 года. Они находили клиентов на закрытых форумах, а также на специализированных сайтах, где можно сделать заказ взлома пароля. Таким образом, за взлом пароля электронной почты в «Gmail» подозреваемые получали 50 000 российских рублей (13 700 леев), за взлом учётной записи в соцсети «Одноклассники» – 3 000 леев. Заказчики передавали деньги через системы онлайн-платежей. За четыре года незаконной деятельности преступники сколотили себе целое состояние – 5 000 000 леев.

В ходе обыска, проведенного в доме подозреваемых, были найдены компьютеры, мобильные телефоны и устройства хранения информации. По фактам незаконного доступа к компьютерной информации и компьютерного мошенничества возбуждено уголовное дело. Примечательно, что уголовное преследование было инициировано после того, как жалобу подал администратор компании в России, который стал жертвой молдавских мошенников.

kp.md
  • Сегодня, 12:27
  • DTV
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