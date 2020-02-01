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Тарифы на услуги в ПМР

Тарифы на услуги в ПМР

В соответствии с официальными статистическими данными, средний рост тарифов на услуги в Приднестровье за период с января 2019 года по январь 2020 года составил 3,52%. За прошедший календарный год большинство тарифов на услуги выросли в стоимости, но немало и тех, что остались на прежнем уровне. Представим исходящую информацию из Госстата ПМР о размере средних тарифов на услуги связи, транспорта и жилищно-коммунальные услуги за январь 2020 года и сравним их аналогичными показателями января 2019 года, передает newspmr.com.

Средние тарифы на услуги в общем по республике и в крупнейших городах Приднестровья (Тирасполь, Бендеры и Рыбница) за январь 2020 года:

1. Проезд в международном автобусе (на 100 км) – 60.00 руб. (по республике).
В январе 2019 года проезд в международном автобусе в среднем по республике обходился на 23,7% дешевле.

2. Проезд в междугородном автобусе (на 50 км) – 29.00 руб. (по республике).
За год проезд в междугородном автобусе подорожал на 3,6%.

3. Проезд в маршрутном такси (поездка) – 4.00 руб. (по республике).
В январе 2019 года поездка в маршрутном такси обходилась на 14,3% дешевле.

4. Проезд в троллейбусе (поездка) – 2.65 руб. (Тирасполь), 2.50 руб. (Бендеры).
За год поездка в электротранспорте стала дороже в среднем по республике на 10,2%.

5. Абонентская плата за домашний телефон (месяц) – 27.00 руб. (по республике).
В январе 2019 года абонплата за домашний телефон была меньше на 8,0%.

6. Местный телефонный разговор (базовый тариф) – 0.20 руб. (по республике).
Базовый тариф на местный телефонный разговор остался неизменным.

7. Местное соединение на мобильную связь (базовый тариф) – 0.67 руб. (по республике).
Базовый тариф местного соединения на мобильную связь остался неизменным.

8. Междугородное телефонное соединение (базовый тариф) – 0.46 руб. (по республике).
Базовый тариф междугородного телефонного соединения за год вырос на 4,5%.

9. Международное телефонное соединение с Россией (базовый тариф) – 3.38 руб. (по республике).
Базовый тариф междугородного телефонного соединения с Россией за год вырос на 0,6%.

10. Содержание и ремонт жилищного фонда (кв. м) – 2.18 руб. (Тирасполь), 2.40 руб. (Бендеры), 2.35 руб. (Рыбница).
В январе 2019 года содержание и ремонт жилфонда обходилось на 7,0% дешевле.

11. Наем государственной и муниципальной площади (кв. м) – 0.17 руб. (Тирасполь), 0.22 руб. (Бендеры), 0,20 руб. (Рыбница).
Годом ранее наем государственной и муниципальной площади стоил меньше на 5,6%.

12. Вывоз мусора (месяц с человека) – 9.02 руб. (Тирасполь), 8.48 руб. (Бендеры), 11.84 руб. (Рыбница).
Вывоз мусора за год подорожал на 0,8%.

13. Водоснабжение (куб. м) – 4.52 руб. (по республике).
За год стоимость услуги осталась прежней.

14. Канализация (куб. м) – 3.89 руб. (по республике).
Стоимость услуги за год не изменилась.

15. Отопление (кв. м) – 3.89 руб. (Тирасполь и Бендеры), 4.38 руб. (Рыбница).
За год стоимость услуги осталась прежней.

16. Горячее водоснабжение (месяц с человека) – 52.45 (Тирасполь), 49.97 (Бендеры), 62.92 руб. (Рыбница).
Стоимость услуги за год не изменилась.

17. Газ сетевой (куб. м) – 0.97 руб. (по республике).
За год стоимость услуги осталась прежней.

18. Электроэнергия (100 кВт×ч) – 63.00 руб. (по республике).
Стоимость услуги за год не изменилась.

Средневзвешенные курсы ряда валют за январь 2020 года относительно приднестровского рубля:
- доллар США – 16,10 руб.
- евро – 17,8959 руб.
- украинская гривна – 0,6680 руб.
- российский рубль – 0,2605 руб.
- молдавский лей – 0,9129 руб.
- белорусский рубль – 7,6119 руб.

Иван Тыняев, NewsPMR.Com
  • Сегодня, 12:32
  • DTV
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