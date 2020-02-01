В соответствии с официальными статистическими данными, средний рост тарифов на услуги в Приднестровье за период с января 2019 года по январь 2020 года составил 3,52%. За прошедший календарный год большинство тарифов на услуги выросли в стоимости, но немало и тех, что остались на прежнем уровне. Представим исходящую информацию из Госстата ПМР о размере средних тарифов на услуги связи, транспорта и жилищно-коммунальные услуги за январь 2020 года и сравним их аналогичными показателями января 2019 года, передает newspmr.com.
Средние тарифы на услуги в общем по республике и в крупнейших городах Приднестровья (Тирасполь, Бендеры и Рыбница) за январь 2020 года:
1. Проезд в международном автобусе (на 100 км) – 60.00 руб. (по республике). В январе 2019 года проезд в международном автобусе в среднем по республике обходился на 23,7% дешевле.
2. Проезд в междугородном автобусе (на 50 км) – 29.00 руб. (по республике). За год проезд в междугородном автобусе подорожал на 3,6%.
3. Проезд в маршрутном такси (поездка) – 4.00 руб. (по республике). В январе 2019 года поездка в маршрутном такси обходилась на 14,3% дешевле.
4. Проезд в троллейбусе (поездка) – 2.65 руб. (Тирасполь), 2.50 руб. (Бендеры). За год поездка в электротранспорте стала дороже в среднем по республике на 10,2%.
5. Абонентская плата за домашний телефон (месяц) – 27.00 руб. (по республике). В январе 2019 года абонплата за домашний телефон была меньше на 8,0%.
6. Местный телефонный разговор (базовый тариф) – 0.20 руб. (по республике). Базовый тариф на местный телефонный разговор остался неизменным.
7. Местное соединение на мобильную связь (базовый тариф) – 0.67 руб. (по республике). Базовый тариф местного соединения на мобильную связь остался неизменным.
8. Междугородное телефонное соединение (базовый тариф) – 0.46 руб. (по республике). Базовый тариф междугородного телефонного соединения за год вырос на 4,5%.
9. Международное телефонное соединение с Россией (базовый тариф) – 3.38 руб. (по республике). Базовый тариф междугородного телефонного соединения с Россией за год вырос на 0,6%.
10. Содержание и ремонт жилищного фонда (кв. м) – 2.18 руб. (Тирасполь), 2.40 руб. (Бендеры), 2.35 руб. (Рыбница). В январе 2019 года содержание и ремонт жилфонда обходилось на 7,0% дешевле.
11. Наем государственной и муниципальной площади (кв. м) – 0.17 руб. (Тирасполь), 0.22 руб. (Бендеры), 0,20 руб. (Рыбница). Годом ранее наем государственной и муниципальной площади стоил меньше на 5,6%.
12. Вывоз мусора (месяц с человека) – 9.02 руб. (Тирасполь), 8.48 руб. (Бендеры), 11.84 руб. (Рыбница). Вывоз мусора за год подорожал на 0,8%.
13. Водоснабжение (куб. м) – 4.52 руб. (по республике). За год стоимость услуги осталась прежней.
14. Канализация (куб. м) – 3.89 руб. (по республике). Стоимость услуги за год не изменилась.
15. Отопление (кв. м) – 3.89 руб. (Тирасполь и Бендеры), 4.38 руб. (Рыбница). За год стоимость услуги осталась прежней.
16. Горячее водоснабжение (месяц с человека) – 52.45 (Тирасполь), 49.97 (Бендеры), 62.92 руб. (Рыбница). Стоимость услуги за год не изменилась.
17. Газ сетевой (куб. м) – 0.97 руб. (по республике). За год стоимость услуги осталась прежней.
18. Электроэнергия (100 кВт×ч) – 63.00 руб. (по республике). Стоимость услуги за год не изменилась.
Средневзвешенные курсы ряда валют за январь 2020 года относительно приднестровского рубля: - доллар США – 16,10 руб. - евро – 17,8959 руб. - украинская гривна – 0,6680 руб. - российский рубль – 0,2605 руб. - молдавский лей – 0,9129 руб. - белорусский рубль – 7,6119 руб.