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Названы самые популярные видео YouTube за 15 лет

Названы самые популярные видео YouTube за 15 лет

Одно из самых популярных видео удерживало свой рекорд пять лет, а другой ролик просмотрели более шести миллиардов раз.
В сети появились видеоролики, которые за последние 15 лет набрали больше всего просмотров. Подборку опубликовало издание Newsweek по случаю 15-летия видеоплатформы, передает korrespondent.net.

Так, в 2005 году самым популярным видео у пользователей была запись тренировки футболиста сборной Бразилии Роналдиньо.



Через год лидером по просмотрам стал клип исполнителя Джадсона Лайпли - The Evolution of Dance. Этот ролик в рекордсменах пробыл почти два года.



В 2008 году пользователи засмотрели "до дыр" клип Girlfriend канадской певицы Аврил Лавин.



Через год ролик уступил место семейному видео из Британии. Пользователи были в восторге от того, как маленький мальчик кусает своего брата за палец.



В 2019 году пальма первенства оказалась у Леди Гага с ее Bad Romance. Однако ролик певицы "сдулся" после того, как Джастин Бибер выпустил Baby. С этой композицией канадский поп-R&B-певец продержался в лидерах два года.



В 2012 году в рекордсмены выбился певец Psy с зажигательным треком Gangnam Style. Этот рекорд никто не мог побить целых пять лет.



В 2017 году на пьедестале почета оказались Луис Фонси и Дэдди Янки с клипом Despacito. Видео набрало невероятное количество просмотров – более шести миллиардов.



korrespondent.net
  • Сегодня, 18:22
  • DTV
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