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Находка времен фараонов в Молдове - археологи откопали и ахнули

Находка времен фараонов в Молдове - археологи откопали и ахнули

В Глодянском районе республики молдавские археологи нашли сосуд, которому, как минимум, пять тысяч лет.

В селе Кобань Глодянского района республики археологи нашли зооморфный сосуд, который, по предварительным данным относится к культура Триполье-Кукутень. Изготовлен сосуд в виде животного, на колове которого есть выступы в виде рогов. По бокам сосуд украшен рельефными углублениями, передает sputnik.md.

Триполье-Кукутень - археологическая общность медного века (энеолита), известна на территории Юго-Восточной Европы — Румынии, Молдовы и Украины.

Одна из наиболее ярких культурных общностей энеолита. Включает в себя культуру Кукутень (ок. 4600—3500 до н. э.) на территории румынской Молдовы и прилегающей части Трансильвании и трипольскую культуру энеолита и раннего бронзового века (середина 5-го тысячелетия до н. э. — 2650-е годы до н. э.) на территории Молдовы, лесостепи и степей Украины от долины реки Днепр и западнее.

Культура получила свое название от села Триполье Обуховского района Киевской области на Украине и села Кукутень жудеца Яссы в Румынии, где еще в конце XIX — начале XX века были исследованы два поселения этой культуры.

Исследования проводились с 1870-х гг. на территории Галиции. Сформировалась к середине 5-го тысячелетия до н. э. в восточном Прикарпатье и верховьях реки Олт на основе ряда неолитических традиций востока Дунайско-Карпатского региона.

sputnik.md

  • Сегодня, 10:42
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