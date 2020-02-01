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Нашлись деньги на ремонт дома-музея Александра Сергеевича Пушкина в Кишиневе

Нашлись деньги на ремонт дома-музея Александра Сергеевича Пушкина в Кишиневе

Бизнес посол «Деловой России» в Молдове Чайка Игорь Юрьевич решил полностью покрыть расходы на ремонт дома-музея А.С. Пушкина в Кишинёве. Об этом на своей странице в социальной сети написал президент Республики Молдова Игорь Додон.

Пару недель назад, 27 января глава государства посетил музей А.С. Пушкина и был ознакомлен с удручающим состоянием, в котором находится музейный комплекс. Памятник архитектуры, который не реставрировали с 1987 года, нуждается в срочных работах по комплексному капитальному ремонту и прежде всего, кровли.

Муниципальный и государственный бюджеты на 2020 год не предусматривают расходов на дом-музей Пушкина, а процедура выделения средств заняла бы длительное время.

«Обратился к российским друзьям Республики Молдова, которые и изыскали возможность финансирования начального этапа - экспертиз, проектирования и решения срочных ремонтных работ. Уже были перечислены около 2,5 млн лей (123 тыс €), а ещё более 1,5 млн лей будут перечислены сразу как будет проектная документация.

Выражаю уверенность что 21 сентября, когда будет отмечаться 200-летие со дня начала кишиневской ссылки великого поэта, музейный комплекс встретит гостей полностью обновлённым.

Дом-музей А.С. Пушкина является символом дружбы с нашим стратегическим партнером – Российской Федерацией, одинаково исторически ценный и для молдавских и для российских граждан», - пояснил глава государства.

Нашлись деньги на ремонт дома-музея Александра Сергеевича Пушкина в Кишиневе

Нашлись деньги на ремонт дома-музея Александра Сергеевича Пушкина в Кишиневе

Нашлись деньги на ремонт дома-музея Александра Сергеевича Пушкина в Кишиневе

kp.md
  • Вчера, 18:14
  • DTV
  • Просмотров: 25
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