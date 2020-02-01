Dnestr.TV

 
0

Свидетельства молдаван в Италии: Безлюдные улицы и пустые супермаркеты

Свидетельства молдаван в Италии: Безлюдные улицы и пустые супермаркеты

Паника охватила Италию, где всего за несколько дней многие люди заболели коронавирусом.

Проживающие там молдаване рассказывают шокирующие вещи: школы закрыты, улицы обезлюдели, а полки супермаркетов – пустые.

Жители итальянских провинций Венето и Ломбардия и других регионов, где появились очаги коронавируса, находятся в состоянии паники, передает noi.md.

Напуганные люди стали запастись продуктами и опустошили полки супермаркетов.

«В Падуе школы закрыты по всему региону до 1 марта включительно, там объявлена эта радикальная мера», – написал интернет-пользователь из группы «Молдаване в Италии» в сети Facebook.

«В Милане школы, детские сады, университеты закрыты, супермаркеты пусты, на улицах еще есть какое-то движение, но все равно в воздухе ощущается паника», – написал другой пользователь Интернета в той же группе в Facebook.

«В Венето есть школы, закрытые до 1 марта. Дороги пустынны, в деревне, где я живу, есть один заразившийся человек – пишет еще один интернет-пользователь. Молдаване, обосновавшиеся в этих регионах Италии, говорят, что люди покупают в супермаркетах дезинфицирующие средства, особенно содержащие хлор.

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова объявило, что молдавское посольство в Риме, а также консульства в Милане и Падуе находятся в постоянном контакте с итальянскими властями, которые занимаются кризисной ситуацией, связанной с распространением коронавируса. Ведомство выступило с рекомендациями для молдаван, проживающих в этом регионе Италии.

«В связи с увеличением количества подтвержденных случаев заражения вирусом Covid-19 (коронавирус) в Итальянской Республике Министерство иностранных дел и европейской интеграции рекомендует гражданам Республики Молдова в Италии строго соблюдать рекомендации итальянских властей по этому вопросу», – указано в пресс-релиз МИДЕИ.

Министерство заявляет, что до сих пор не было зарегистрировано ни одного случая коронавирусной инфекции среди граждан Молдовы, и от них не поступало никаких запросов на консульскую помощь.

В пятницу итальянские власти сообщили, что вспышка коронавируса была зарегистрирована в провинции Ломбардия на севере Италии. Всего за один день заболели 15 человек, а трое других заразились накануне.

В настоящее время в Италии инфицировано более 130 человек. В этих обстоятельствах жителей десяти общин в этом регионе призвали не покидать свои дома, если только в этом не было строгой необходимости. Те, кто вступил в контакт с инфицированными людьми, будут помещены в карантин. В городах, пострадавших от эпидемии, запрещены публичные демонстрации, в том числе спортивные соревнования, а также коммерческая деятельность, за исключением продажи товаров первой необходимости.
Свидетельства молдаван в Италии: Безлюдные улицы и пустые супермаркеты

Свидетельства молдаван в Италии: Безлюдные улицы и пустые супермаркеты

Свидетельства молдаван в Италии: Безлюдные улицы и пустые супермаркеты

Свидетельства молдаван в Италии: Безлюдные улицы и пустые супермаркеты
noi.md
Свидетельства молдаван в Италии: Безлюдные улицы и пустые супермаркеты
Свидетельства молдаван в Италии: Безлюдные улицы и пустые супермаркеты
Свидетельства молдаван в Италии: Безлюдные улицы и пустые супермаркеты
Свидетельства молдаван в Италии: Безлюдные улицы и пустые супермаркеты
Свидетельства молдаван в Италии: Безлюдные улицы и пустые супермаркеты
Свидетельства молдаван в Италии: Безлюдные улицы и пустые супермаркеты
Свидетельства молдаван в Италии: Безлюдные улицы и пустые супермаркеты
Свидетельства молдаван в Италии: Безлюдные улицы и пустые супермаркеты
Свидетельства молдаван в Италии: Безлюдные улицы и пустые супермаркеты
  • Вчера, 09:19
  • DTV
  • Просмотров: 89
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Слушать, Слышать, Взаимодействовать
  • Народ говорит каким видит будущее Приднестровья
  • В Республике Молдова на национальном уровне объявлен " ...
  • Народ говорит откуда узнают новости и каким СМИ доверяю ...
  • Бендерская крепость: результаты совместной работы
  • В Бендерах почтили память жертв Холокоста
  • Литературные Бендеры: старт к новым горизонтам
  • Пушкинский бал гимназистов
  • Бендерский политех выбрал свою "Мисс -2020"
  • Для души и сердца. Янни Хрисомаллис

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Слушать, Слышать, Взаимодействовать
  • Народ говорит каким видит будущее Приднестровья
  • В Республике Молдова на национальном уровне объявлен " ...
  • Народ говорит откуда узнают новости и каким СМИ доверяю ...
  • Бендерская крепость: результаты совместной работы
  • В Бендерах почтили память жертв Холокоста
  • Литературные Бендеры: старт к новым горизонтам
  • Пушкинский бал гимназистов
  • Бендерский политех выбрал свою "Мисс -2020"
  • Для души и сердца. Янни Хрисомаллис
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна