Паника охватила Италию, где всего за несколько дней многие люди заболели коронавирусом.
Проживающие там молдаване рассказывают шокирующие вещи: школы закрыты, улицы обезлюдели, а полки супермаркетов – пустые.
Жители итальянских провинций Венето и Ломбардия и других регионов, где появились очаги коронавируса, находятся в состоянии паники, передает noi.md.
Напуганные люди стали запастись продуктами и опустошили полки супермаркетов.
«В Падуе школы закрыты по всему региону до 1 марта включительно, там объявлена эта радикальная мера», – написал интернет-пользователь из группы «Молдаване в Италии» в сети Facebook.
«В Милане школы, детские сады, университеты закрыты, супермаркеты пусты, на улицах еще есть какое-то движение, но все равно в воздухе ощущается паника», – написал другой пользователь Интернета в той же группе в Facebook.
«В Венето есть школы, закрытые до 1 марта. Дороги пустынны, в деревне, где я живу, есть один заразившийся человек – пишет еще один интернет-пользователь. Молдаване, обосновавшиеся в этих регионах Италии, говорят, что люди покупают в супермаркетах дезинфицирующие средства, особенно содержащие хлор.
Министерство иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова объявило, что молдавское посольство в Риме, а также консульства в Милане и Падуе находятся в постоянном контакте с итальянскими властями, которые занимаются кризисной ситуацией, связанной с распространением коронавируса. Ведомство выступило с рекомендациями для молдаван, проживающих в этом регионе Италии.
«В связи с увеличением количества подтвержденных случаев заражения вирусом Covid-19 (коронавирус) в Итальянской Республике Министерство иностранных дел и европейской интеграции рекомендует гражданам Республики Молдова в Италии строго соблюдать рекомендации итальянских властей по этому вопросу», – указано в пресс-релиз МИДЕИ.
Министерство заявляет, что до сих пор не было зарегистрировано ни одного случая коронавирусной инфекции среди граждан Молдовы, и от них не поступало никаких запросов на консульскую помощь.
В пятницу итальянские власти сообщили, что вспышка коронавируса была зарегистрирована в провинции Ломбардия на севере Италии. Всего за один день заболели 15 человек, а трое других заразились накануне.
В настоящее время в Италии инфицировано более 130 человек. В этих обстоятельствах жителей десяти общин в этом регионе призвали не покидать свои дома, если только в этом не было строгой необходимости. Те, кто вступил в контакт с инфицированными людьми, будут помещены в карантин. В городах, пострадавших от эпидемии, запрещены публичные демонстрации, в том числе спортивные соревнования, а также коммерческая деятельность, за исключением продажи товаров первой необходимости.