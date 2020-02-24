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В Республике Молдова на национальном уровне объявлен "желтый код" угрозы инфицирования коронавирусом

В Республике Молдова на национальном уровне объявлен "желтый код" угрозы инфицирования коронавирусом

В Республике Молдова на национальном уровне объявлен "желтый код" угрозы инфицирования коронавирусом Covid-19.

Об этом заявила сегодня министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну на заседании комиссии по общественному здоровью по эпидемиологической ситуации, созванном премьер-министром Ионом Кику, передает moldpres.md

Глава Минздрава уточнила, что Молдова следует рекомендациям ВОЗ о мерах по защите от заражения коронавирусом.

"Желтый код" предполагает усиление мер по защите и контролю, и ответственные структуры будут действовать в соответствии с алгоритмами, указанными Минздравом”, - сказала Думбрэвяну.

Министр сообщила, что в страну уже доставлены тесты для определения вируса Covid-19, а лаборатория ANSP оснащена необходимыми компонентами для отбора биологического материала. Инфекционная больница им. Т. Чорбэ готова принять пациентов с подозрением на заражение Covid-19, а медицинский персонал всех профильных учреждений страны обеспечен перчатками, оснащением и защитными масками. Запасы больниц также пополнены препаратом "Тамифлю" против гриппа, и в ближайшее время будет обнародован пресс-релиз о симптомах Covid-19.

Присутствовавший на заседании министр иностранных дел Аурелиу Чокой призвал население, особенно наших соотечественников, которые находятся в Италии, к спокойствию и призвал строго соблюдать рекомендации итальянских властей. Он также призвал их воздерживаться от поездок, в том числе в Республику Молдова.

Премьер-министр Ион Кику призвал ответственные учреждения сохранять повышенную бдительность и соблюдать рекомендации, в том числе международные.

В конце прошлой недели был зарегистрирован первый летальный исход из-за коронавируса на севере Италии, где проживают крупные молдавские диаспоры. Вчера Министерство иностранных дел и европейской интеграции предупредило граждан Республики Молдова, находящихся в Италии, о необходимости строго соблюдать рекомендации итальянских властей в связи с увеличением в этой стране количества подтвержденных случаев заражения вирусом Covid-19.

По данным ВОЗ, с начала эпидемии коронавируса нового типа (COVID-19) было зарегистрировано 78 833 клинически и лабораторно подтвержденных случаев инфицирования и 2465 летальных исходов, из которых 2445 - в Китае, а также в Иране (5), Корее (5), Италии (4), Филиппинах (1), Японии (1), Франции (1), Тайване (1).
moldpres.md
  • Вчера, 16:23
  • DTV
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