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Размер прожиточного минимума

Размер прожиточного минимума

Министерство по социальной защите и труду сообщило о величине прожиточного минимума в Приднестровской Молдавской Республике за предыдущий месяц. В январе 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем он увеличился для трудоспособного населения – на 0,43%, для пенсионера – на 0,54%, в среднем на ребенка – на 0,7%. В среднем на душу населения размер прожиточного минимума в декабре подрос на 0,26%, передает newspmr.com.

Январский сводный индекс потребительских цен (инфляция) составил 100,85%.

Согласно расчетам Минсоцзащиты ПМР, величина прожиточного минимума за январь 2020 года по социально-демографическим группам населения составила:
- для трудоспособного населения – 1 647 руб. (1 640 руб. – в декабре 2019 года),
- для мужчин от 16 до 59 лет – 1 705 руб. (1 697 руб.),
- для женщин от 16 до 54 лет – 1 585 руб. (1 578 руб.),
- для пенсионеров – 1 292 руб. (1 285 руб.),
- в среднем на одного ребёнка – 1 576 руб. (1 565 руб.),
- для детей в возрасте до 6 лет – 1 399 руб. (1 393 руб.),
- для детей от 7 до 15 лет – 1 722 руб. (1 713 руб.),
- в среднем на душу населения – 1 530 руб. (1 526 руб.)

Как отметили в ведомстве, увеличение прожиточного минимума в январе 2020 года по сравнению с прошлым месяцем связано с инфляционными процессами – в основном за счет роста цен на продукты питания и промышленные товары.

Состав прожиточного минимума

Прожиточный минимум представляет собой минимальный набор продуктов продуктов питания (49,2% в структуре прожиточного минимума), а также стоимости непродовольственных товаров (20%) и жилищно-коммунальных, транспортных и других видов услуг (29%), необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. В состав прожиточного минимума для трудоспособного населения включены и обязательные платежи, и сборы (1,8%).

Определяя прожиточный минимум, государство не позволяет работодателям платить заработную плату ниже этого уровня. Этих денег должно хватать на приобретение потребительской корзины, в которую входят продукты первой необходимости, одежда, обувь и некоторые услуги.

Состав потребительской корзины, входящий в потребительскую корзину, пересматривается министерством по социальной защите и труду по закону один раз в пять лет, и зависит от состояния экономики, стабильности финансовой ситуации и других факторов в республике.

Иван Тыняев, NewsPMR.Com
  • Вчера, 16:34
  • DTV
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