В исследовании было рассмотрено 44 672 случая заболевания, зафиксированных до 11 февраля. Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний (CCDC) опубликовал результаты исследования, которое отражает статистику заболевания среди разных групп пациентов. Ученые проанализировали 44 672 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
Согласно исследованию, в 80,9% случаях заболевание проходило в легкой форме, в 13,8% – в тяжелой и в 4,7% – в очень тяжелой форме. Общая летальность COVID-19 пока составляет 2,3%. При этом наиболее высокаих показателей она достигает в провинции Хубэй – 2,9%, тогда как в остальной части страны летальность является 0,4%, передает nat-geo.ru.
Число смертей среди инфицированных остается низким, но растет среди лиц старше 80 лет. При этом, мужчины умирают чаще (2,8%), чем женщины (1,7%).
Исследование определило ряд заболеваний, при наличии которых, воздействие коронавируса существенно увеличивает риск летального исхода. На первом месте сердечно-сосудистые заболевания, за которыми следуют диабет, хронические респираторные заболевания и гипертония.
В исследовании особо отмечен риск для медицинских работников. В общей сложности было зафиксировано 1 716 подтвержденных случаев COVID-19 среди медперсонала. По состоянию на 11 февраля, скончались пять медработников. На этой неделе стало известно о смерти главврача одной из больниц в Ухане.
Китайские власти утверждают, что пик эпидемии пришелся на 23-26 января, а сейчас болезнь постепенно идет на убыль. На это сильно повлиял карантин, введенный в стране.
По последним данным, общее количество заразившихся COVID-19 составляет 75 201 человек, из которых 2 012 скончались, а 14 905 излечились и были выписаны из медицинских учреждений.
В Ухане 195 человек повторно заразились COVID-19
Об этом сообщил Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. В сообщении ведомства не уточняется, чем могут быть обусловлены повторные случаи заражения у уже выздоровевших людей. Все 195 выявленных случаев зафиксированы в городе Ухань — эпицентре вспышки коронавируса.
Как передает nat-geo.ruГлава медицинской группы по лечению коронавируса профессор Чжао Цзяньпин отмечает, что повторная фиксация COVID-19 может быть связана с несовершенством тестов, возможными ошибками лаборантов и особенностями организма конкретных пациентов. При этом он не смог точно сказать, идет ли речь о рецидиве заболевания или повторном заражении.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус отметил, что мировое сообщество должно «сосредоточиться на сдерживании коронавируса и при этом делать все возможное, чтобы подготовиться к потенциальной пандемии».
В последние дни новый коронавирус активно распространяется за пределами Китая. В Южной Корее зафиксировано уже 977 случаев заболевания, а в Иране от COVID-19 скончалось 15 человек.
В Европе пик заражений пришелся на Италию — заболело около 270 человек, из которых семеро погибли; в стране вводятся чрезвычайные меры — 11 городов закрыты на карантин, более 50 000 предписано не выходить из дома. Из-за короновируса досрочно закрыт венецианский карнавал, а показ коллекции Джорджио Армани на Миланской неделе моды прошел при пустом зале — во избежание новых заражений гостей попросили не приходить.
По последним данным, общее количество заразившихся составляет 80 289 человек, из которых 2 704 скончались, а 27 840 выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений. nat-geo.ru