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До лета Молдову могут посетить Владимир Путин и российский премьер Михаил Мишустин
Игорь Додон сообщил, что к лету в Молдове ждут президента Владимира Путина и премьер-министра Мищустина.
Об этом стало известно во время прямого эфира на телеканале «Первый в Молдове».
- Мы ждем визита Путина или визита Мишустина. Я полагаю, что до июня-июля эти визиты состоятся, — заявил глава государства Игорь Додон.
Ожидаемый визит может завершиться весьма плодотворно, так как планируется подписание двустороннего соглашения о социальной защите, передает bloknot-moldova.md.
Это, в свою очередь, позволит молдавским гастарбайтерам в России получить законный статус и впоследствии рассчитывать на пенсию.
Владимир Путин получил личное приглашение от молдавского президента Игоря Додона. Премьер-министра Михаила Мишустина пригласил его молдавский коллега Ион Кику.
Также президент Молдовы отметил, что получен о подтверждение о том, что в мае в республику приедет глава Совфеда РФ Валентина Матвиенко.
bloknot-moldova.md
- Сегодня, 19:47
- DTV
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