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В Украине вызвать полицию теперь можно через мобильное приложение

В Украине вызвать полицию теперь можно через мобильное приложение

В Украине запускают приложение My Pol, при помощи которого можно вызвать полицию. Об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook в четверг, 5 марта.

"Это приложение для вызова полиции. Каждый сможет пользоваться им и срочно связаться с правоохранительными органами", - заявил глава МВД Арсен Аваков на заседании Верховной Рады, передает korrespondent.net

Отмечается, что приложение работает с Главными управлениями Национальной полиции областей и МВД Украины. Через него можно быстро вызвать патрульную полицию через функцию SOS; оценить работу полицейских по номеру жетона; получить справку о законах; найти ближайшие отделения полиции и медпомощи; получить новости правоохранителей.

Приложение My Pol запрашивает разрешения на телефонные звонки и сообщения для вызова SOS. Также необходим доступ к геоданным для определения местоположения при вызове SOS.

Для добавления фото к учетной записи пользователя потребуется доступ к фотографиям и мультимедиа. Чтобы выбрать номер телефона доверенного лица из телефонной книги, нужен доступ к контактам.

korrespondent.net
  • Вчера, 21:34
  • DTV
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