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Вниманию пассажиров, летевших самолетом Кишинев-Москва

Вниманию пассажиров, летевших самолетом Кишинев-Москва

Оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом назвал семь авиарейсов, связанных с зараженными россиянами. Об этом сообщается в Telegram-канале штаба.

В перечень вошли SU 2613 Милан — Москва (20 февраля), SU 2322 Москва — Мюнхен (22 февраля), SU 2323 Мюнхен — Москва (26 февраля), 9U 175 Кишинев — Москва (24 февраля), SU 2413 Милан — Москва (29 февраля), рейс «Уральских авиалиний» 3510 Верона — Москва (29 февраля) и рейс S7 3586 Верона — Москва (1 марта), передает lenta.ru.

Лиц, летевших данными рейсами, попросили немедленно обратиться в скорую помощь, не выходить на улицу и не посещать медицинские учреждения. К ним незамедлительно приедут медработники для взятия анализов и осмотра, заверили в штабе.

Ранее 6 марта оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России объявил о выявлении в стране шести новых случаев инфицирования. Пять из них зафиксированы в Москве, один — в Нижнем Новгороде. Все заразившиеся являются российскими гражданами.

5 марта мэр Москвы Сергей Собянин своим указом ввел в столице режим повышенной готовности для городских служб. Отныне граждане, посещавшие страны и территории, где были зафиксированы случаи коронавируса, должны сообщать о своем возвращении в Россию. Прибывшим из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании, Швейцарии, США, Великобритании и Норвегии необходима самоизоляция на дому на срок до 14 дней. Московских работодателей обязали измерять температуру тела работников с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой

lenta.ru
  • Сегодня, 09:19
  • DTV
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