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Жители деревни пожаловались на красное вино из водопроводных кранов

Жители деревни пожаловались на красное вино из водопроводных кранов

Жители итальянской коммуны Кастельветро-ди-Модена в регионе Эмилия-Романья пожаловались на то, что из их водопроводных кранов льется игристое красное вино. Об этом сообщает lenta.ru ссылаясь на издание Unilad.

Техническая ошибка на винодельне Setticani привела к тому, что в местный водопровод вместо воды попало игристое красное вино. Это произошло, когда вино из одного из баков начало просачиваться в водопроводные трубы. Алкогольный напиток попал через систему водопровода в соседние здания в деревне.

Жители деревни пожаловались на красное вино из водопроводных кранов

Прежде чем на место прибыли специалисты, чтобы устранить неполадку, местные жители успели разлить по бутылкам столько вина, сколько смогли.

При этом, жители пожаловались местной администрации на произошедшее. Руководство деревни принесло им извинения и устранило проблему в короткий срок.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Керала из водопроводных кранов многоквартирного дома полился алкоголь. Местные жители обвинили во всем местные власти и пожаловались на невозможность помыться и отсутствие питьевой воды.

lenta.ru
  • Сегодня, 09:43
  • DTV
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