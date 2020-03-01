Объявление было сделано сегодня, 8 марта, утром на заседании Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья.
"Оранжевый уровень" объявлен на национальном уровне. Просим граждан информироваться из официальных источников, не паниковать и в случае необходимости обращаться к семейному врачу. Это завезенный в страну случай, но мы должны быть предельно осторожными и бдительными", - заявила Виорика Думбрэвяну, передает point.md ссылаясь на stiri.md
Напомним, что первый случай заражения коронавирусом нового типа был официально подтвержден Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты в Республике Молдова.
Речь идет о женщине, которая вернулась 7 марта из Италии, ей 48 лет.
Пациентка помещена в больницу, где она получает соответствующее лечение.
Женщина страдает несколькими хроническими заболеваниями: диабет, избыточный вес 2 степени и гипертония. Point.md Обращение президента РМ Додона к нации в связи со случаем коронавинруса в Молдове: Призываю всё общество сохранять спокойствие – у вируса нет национальности
Дорогие сограждане! К сожалению, наша страна не избежала глобальной опасности коронавируса.
Вирус, который заразил людей уже более чем в 80 странах, включая Румынию, Украину и Россию, проник и в нашу страну. Вчера был зарегистрирован первый в Молдове случай – речь идет о женщине, которая прилетела из Италии уже больной, в тяжелом состоянии.
Наши власти срочно вмешались в ситуацию, госпитализировали пациентку в заранее подготовленную палату, незамедлительно выявили всех пассажиров, летевших в Кишинев тем же рейсом, и поместили их на домашний карантин под строгий медицинский контроль.
Все государственные учреждения подготовлены к преодолению кризиса, связанного с этим вирусом; они мобилизованы, работают непрерывно в режиме полной готовности. Действия Правительства правильны, оперативны, что подчеркивают и представители Всемирной организации здравоохранения в Кишиневе.
Перед лицом этого всемирного вызова мы все должны быть подготовлены – всё общество, каждый гражданин. У вируса нет политического окраса, так что я призываю всех граждан, включая политиков, приложить совместные усилия, быть более ответственными для совместного преодоления кризиса, вызванного коронавирусом. Обстановка в нашем обществе может еще более ухудшиться из-за паники, которая может возникнуть в том числе по вине некоторых политиков, спекулирующих на этой теме и подогревающих страхи, лишь бы заработать политические дивиденды.
Призываю всё общество сохранять спокойствие, поскольку власти заранее подготовились ко встрече с опасностью, мы на постоянной связи с ВОЗ и руководством других стран для координации соответствующих мер.
Обращаюсь также к молдаванам из диаспоры – в особенности, из регионов, пораженных COVID-19. Прежде чем отправиться в дорогу домой, в Молдову, убедитесь в том, что не являетесь носителем вируса. Позаботьтесь также о жизни и здоровье родных и вашего окружения в нашей стране.
Я убежден, что мы преодолеем этот вызов, но нам удастся сделать это с меньшими потерями, если каждый будет действовать осознанно и ответственно.
Принял решение прервать рабочий визит в Москву, где на ближайшие дни были запланированы встречи с руководством Российской Федерации. Возвращаюсь сегодня домой, чтобы полноценно включиться в работу властей по преодолению возникших трудностей.
На этот часа только один официально зарегистрированный случай коронавируса в Молдове, сообщает kp.md.