Побит очередной температурный рекорд. По данным Службы изменения климата Европейского союза Copernicus, средняя температура в период с декабря по февраль была на 3,4 °C выше по сравнению со средним показателем для зимнего времени.
Январь стал самым теплым в истории континента, причем в некоторых районах от Норвегии до России температура была выше примерно на 6 °C по сравнению со средними показателями 1981–2010 годов. Температура в феврале, в свою очередь, была на 3,9 °C выше, чем средний показатель за февраль, передает nat-geo.ru.
«Это было поистине экстремальное событие», — директор Copernicus Карло Буонтемпо. Необычайно теплая зима привела к снижению спроса на энергию, в результате чего упали цены на природный газ и уголь. Цены на газ по всему Атлантическому региону приближаются к своему самому низкому уровню за более чем два десятилетия в связи с избытком топлива, а рост спроса находится под угрозой из-за замедления темпов развития мировой экономики и вспышки коронавируса.
Температурные показатели 2019 года уступают лишь 2016 году. По данным Всемирной метеорологической организации, температура в 2020 году, скорее всего, поднимется выше среднего исторического показателя.