Dnestr.TV

 
0

Зима 2019/2020 стала самой теплой в истории Европы

Зима 2019/2020 стала самой теплой в истории Европы

Побит очередной температурный рекорд.
По данным Службы изменения климата Европейского союза Copernicus, средняя температура в период с декабря по февраль была на 3,4 °C выше по сравнению со средним показателем для зимнего времени.

Январь стал самым теплым в истории континента, причем в некоторых районах от Норвегии до России температура была выше примерно на 6 °C по сравнению со средними показателями 1981–2010 годов. Температура в феврале, в свою очередь, была на 3,9 °C выше, чем средний показатель за февраль, передает nat-geo.ru.

Зима 2019/2020 стала самой теплой в истории Европы

«Это было поистине экстремальное событие», — директор Copernicus Карло Буонтемпо.
Необычайно теплая зима привела к снижению спроса на энергию, в результате чего упали цены на природный газ и уголь. Цены на газ по всему Атлантическому региону приближаются к своему самому низкому уровню за более чем два десятилетия в связи с избытком топлива, а рост спроса находится под угрозой из-за замедления темпов развития мировой экономики и вспышки коронавируса.

Температурные показатели 2019 года уступают лишь 2016 году. По данным Всемирной метеорологической организации, температура в 2020 году, скорее всего, поднимется выше среднего исторического показателя.

nat-geo.ru
  • Вчера, 09:43
  • DTV
  • Просмотров: 33
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Республике Молдова на национальном уровне объявлен " ...
  • Вниманию пассажиров, летевших самолетом Кишинев-Москва
  • Народ говорит каким видит будущее Приднестровья
  • Бендерский политех выбрал свою "Мисс -2020"
  • Никакой электроники в спальне: Любой гаджет ближе, чем ...
  • Пушкинский бал гимназистов
  • Аппаратное Совещание Главы госадминистрации г. Бендеры
  • Дела Общественные: мы к людям - люди к нам
  • В Молдове объявлен “оранжевый уровень” опасности в связ ...
  • Мусоропроводам быть?

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Республике Молдова на национальном уровне объявлен " ...
  • Вниманию пассажиров, летевших самолетом Кишинев-Москва
  • Народ говорит каким видит будущее Приднестровья
  • Бендерский политех выбрал свою "Мисс -2020"
  • Никакой электроники в спальне: Любой гаджет ближе, чем ...
  • Пушкинский бал гимназистов
  • Аппаратное Совещание Главы госадминистрации г. Бендеры
  • Дела Общественные: мы к людям - люди к нам
  • В Молдове объявлен “оранжевый уровень” опасности в связ ...
  • Мусоропроводам быть?
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна