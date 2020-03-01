Президент Молдовы Игорь Додон объявил о чрезвычайных мерах из-за коронавируса. Отныне граждане, которые скрывают факт прибытия из стран, затронутых коронавирусом, а также указывающих неверные данные, будут оштрафованы. Их также могут привлечь к уголовной ответственности.
Президент Игорь Додон объявил об этом после совместного заседания с премьером и спикером. Данный законопроект будет направлен в правительство, а затем в парламент уже на этой неделе, передает kp.md.
«Чрезвычайная ситуация требует чрезвычайных мер. Все лица, которые своим безответственным поведением, подвергают опасности здоровье граждан, ответят по всей строгости закона. Я попросил правительство, скорее всего в среду уже будет проект о внесении изменений в законодательство для того, чтобы граждане, которые предоставляют ошибочную информацию, что может привести к появлению очагов или к распространению коронавируса были оштрафованы и даже привлечены к уголовной ответственности», - заявил Додон.
По его словам, из-за безответсвенного поведения в зоне риска оказываются прежде всего дети и пожилые люди.
«Не нужно ждать, пока группа лиц заразит всю страну», - сказал Игорь Додон.
Глава государства уточнил, что власти считают преждевременным рассматривать запрет полетов из зон, подверженных коронавирусу.
В тоже время президент сообщил, что рассматривается вариант если Румыния запретит полеты из Италии и других стран, где зафиксированы очаги, то транзит через Молдову может быть обеспечен только для молдавских граждан.
Додон считает, что на данном этапе не предусмотрено закрытие детсадов и школ. По рекомендациям ВОЗ, прекращение их работы должно произойти, когда будут зафиксированы случаи передачи вируса внутри учреждений.
«При первом же случае мы будем вынуждены остановить работу детсадов и школ», - заявил Додон.
Глава государства обратился к гражданам с призывом быть ответственными.
«В стране живут 700 тысяч пенсионеров и более 700 тысяч детей в возрасте до 18 лет, это более миллиона человек, которые попадают в зону риска», - отметил Додон.
Также он призвал политиков отказаться от циничных заявлений.