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Президент Молдовы потребовал уголовной ответственности для тех, кто саботирует борьбу с коронавирусом

Президент Молдовы потребовал уголовной ответственности для тех, кто саботирует борьбу с коронавирусом

Президент Молдовы Игорь Додон объявил о чрезвычайных мерах из-за коронавируса. Отныне граждане, которые скрывают факт прибытия из стран, затронутых коронавирусом, а также указывающих неверные данные, будут оштрафованы. Их также могут привлечь к уголовной ответственности.

Президент Игорь Додон объявил об этом после совместного заседания с премьером и спикером. Данный законопроект будет направлен в правительство, а затем в парламент уже на этой неделе, передает kp.md.

«Чрезвычайная ситуация требует чрезвычайных мер. Все лица, которые своим безответственным поведением, подвергают опасности здоровье граждан, ответят по всей строгости закона. Я попросил правительство, скорее всего в среду уже будет проект о внесении изменений в законодательство для того, чтобы граждане, которые предоставляют ошибочную информацию, что может привести к появлению очагов или к распространению коронавируса были оштрафованы и даже привлечены к уголовной ответственности», - заявил Додон.

По его словам, из-за безответсвенного поведения в зоне риска оказываются прежде всего дети и пожилые люди.

«Не нужно ждать, пока группа лиц заразит всю страну», - сказал Игорь Додон.

Глава государства уточнил, что власти считают преждевременным рассматривать запрет полетов из зон, подверженных коронавирусу.

В тоже время президент сообщил, что рассматривается вариант если Румыния запретит полеты из Италии и других стран, где зафиксированы очаги, то транзит через Молдову может быть обеспечен только для молдавских граждан.

Додон считает, что на данном этапе не предусмотрено закрытие детсадов и школ. По рекомендациям ВОЗ, прекращение их работы должно произойти, когда будут зафиксированы случаи передачи вируса внутри учреждений.

«При первом же случае мы будем вынуждены остановить работу детсадов и школ», - заявил Додон.

Глава государства обратился к гражданам с призывом быть ответственными.

«В стране живут 700 тысяч пенсионеров и более 700 тысяч детей в возрасте до 18 лет, это более миллиона человек, которые попадают в зону риска», - отметил Додон.

Также он призвал политиков отказаться от циничных заявлений.

kp.md
  • Вчера, 10:00
  • DTV
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