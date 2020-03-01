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Грипп в Украине: детские больницы Одессы переполнены

Грипп в Украине: детские больницы Одессы переполнены

Некоторых пациентов приходится размещать в коридорах. Власти города могут снова объявить карантин.
В связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом в Одессе переполнены детские больницы. Об этом сообщает korrespondent.net ссылаясь на Думская в среду, 11 марта.

Очевидцы говорят, что в пульмонологических отделениях детских больниц города пациентов размещают даже в коридорах.

"По информации муниципального департамента образования и науки, сегодня из-за ОРВИ и гриппа в городе не работает 115 классов, что меньше, чем семь дней назад. Однако сложная ситуация сохраняется. За прошедшую неделю вирусы подхватили 6322 одессита, 80% из которых составили дети и подростки", - сказано в публикации.

Сегодня городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям рассмотрит вопрос о новом карантине в школах. Предыдущий карантин в Одессе длился с конца января по первую половину февраля.

Напомним, что на прошлой неделе от гриппа скончались шесть украинцев, из них четверо детей. Всего за неделю ОРВИ заболели 213 тысяч людей, почти две трети из них - дети. Эпидпорог превышен на 17,1%

А неделей ранее от гриппа умерли 10 человек. Эпидпорог был превышен почти на 20%.
korrespondent.net
  • Вчера, 08:33
  • DTV
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