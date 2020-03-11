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Коснется ли запрет на въезд в Молдову жителей Приднестровья

Коснется ли запрет на въезд в Молдову жителей Приднестровья

Ответ на этот вопрос был получен во время телефонного разговора представителей по политическим вопросам Кишинева и Тирасполя.

Для жителей Приднестровья продолжит действовать прежний режим пересечения границы. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве Приднестровья.

С 10 марта Республика Молдова ввела запрета на въезд иностранцев, не владеющих гражданством или видом на жительство в РМ, которые прибывают через аэропорт города Кишинева из стран, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом, сообщает sputnik.md.

Приднестровская сторона обратилась в Кишинев с разъяснениями, коснется ли это ограничение жителей приднестровского региона, которые не владеют молдавским гражданством.

"По инициативе приднестровской стороны состоялся телефонный разговор представителей по политическим вопросам Тирасполя и Кишинева. Молдавская сторона проинформировала о том, что для жителей Приднестровья продолжит действовать прежний режим пересечения границы и не будут вводиться какие-либо ограничения или запреты", - отметили в МИДе региона.

Вместе с тем, во внешнеполитическом ведомстве рекомендуют обращаться к его сотрудникам в случае возникновения осложнений и трудностей при пересечении государственной границы РМ.

sputnik.md
  • Вчера, 08:58
  • DTV
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