Год тюрьмы грозит 67-летнему поляку за оскорбления украинцев. В Facebook он называл их ответственными за события на Волыни времен Второй мировой войны. Суд в Варшаве рассматривает дело 67-летнего Анджея Л. Ему предъявили обвинения в публичных оскорблениях украинской нации. Об этом сообщила Gazeta Wyborcza, передает korrespondent.net.
Оскорбительные высказывания пенсионер публиковал на своей странице в соцсети несколько лет подряд. Он называл украинцев "сволочами", "нищебродами" и "бандеровцами", а также допускал антисемитские выпады в адрес бывшего президента Украины Петра Порошенко. Анджей Л. заявлял, что весь украинский народ несет ответственность за гибель поляков на Волыни в годы Второй мировой войны.
На суде пенсионер свою вину не признал, а вместо этого обвинил прокуратуру во вмешательстве в личное пространство, а Facebook сравнил с баром, в котором могут собираться единомышленники.
Обвинение требует для Анджея Л. год тюрьмы с отсрочкой исполнения наказания на три года. Планируется, что суд вынесет приговор уже в марте.
Как сообщалось, президент Польши Анджей Дуда 13 апреля планирует прибыть в Харьков, где почтит память жертв Катынской трагедии.