Исследователи из Йоркского университета представили способ создания органических батареек. При этом они сохранили их производительность, стабильность и емкость.
В литий-ионных батареях используются токсичные тяжелые металлы, которые могут воздействовать на окружающую среду; кроме того, их сложно утилизировать. Кобальт является одним из тяжелых металлов, используемых в электродах батарей. Частично проблема заключается в том, что литий и кобальт — редкие металлы, а их запасы сокращаются, передает noi.md.
Использование органических материалов заставляет ученых, таких как профессор Томас Баумгартнер (Thomas Baumgartner), заняться разработкой и тестированием новых молекул, чтобы найти замену для редких металлов, которые используются сейчас.
«Материалы с органическими электродами считаются чрезвычайно перспективными для экологичных батарей с высокой мощностью», — отметили исследователи. noi.md