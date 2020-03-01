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Ученые нашли способ создания органических батарей

Ученые нашли способ создания органических батарей

Исследователи из Йоркского университета представили способ создания органических батареек. При этом они сохранили их производительность, стабильность и емкость.

В литий-ионных батареях используются токсичные тяжелые металлы, которые могут воздействовать на окружающую среду; кроме того, их сложно утилизировать. Кобальт является одним из тяжелых металлов, используемых в электродах батарей. Частично проблема заключается в том, что литий и кобальт — редкие металлы, а их запасы сокращаются, передает noi.md.

Использование органических материалов заставляет ученых, таких как профессор Томас Баумгартнер (Thomas Baumgartner), заняться разработкой и тестированием новых молекул, чтобы найти замену для редких металлов, которые используются сейчас.

«Материалы с органическими электродами считаются чрезвычайно перспективными для экологичных батарей с высокой мощностью», — отметили исследователи.
noi.md
  • Вчера, 09:11
  • DTV
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