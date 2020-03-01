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Том Хэнкс и его жена, а также Даниеле Ругани - заразились коронавирусом

Том Хэнкс и его жена, а также Даниеле Ругани - заразились коронавирусом

Американский актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон заразились коронавирусом, и теперь изолированы в госпитале австралийского города Голд-Кост, где проходят лечение. Об этом в четверг артист сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

«Мы чувствовали себя уставшими, словно у нас простуда и легкая лихорадка. Чтобы поступить правильно, как необходимо в сегодняшнем мире, мы прошли тестирование на коронавирус, и тесты оказались положительными», — указал актер в своем сообщении, передает news.mail.ru.

По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли. 63-летний артист исполняет в нем роль Тома Паркера — менеджера певца.

Пока не ясно, где и как пара заразилась новым коронавирусом. До недавнего времени чета оставалась в Сиднее, откуда уехала в Голд-Кост лишь в начале этой недели.

Том Хэнкс и его жена, а также Даниеле Ругани - заразились коронавирусом

Партнёр Криштиану Роналду по "Ювентусу" Даниеле Ругани заразился коронавирусом. О болезни 25-летнего защитника туринский клуб сообщил на своём сайте. Вирус выявили во время медицинских тестов.

В настоящее время футболиста отправили в карантин, чтобы избежать распространения инфекции. Составляется список игроков, которые контактировали с ним в последнее время.

Напомним, что чемпионат Италии остановлен до апреля из-за вспышки коронавируса в стране.
В заявлении киностудии Warner Bros., которое цитирует телеканал, указано, что компания «тесно сотрудничает с австралийскими учреждениями здравоохранения, чтобы найти и установить связь со всеми, кто мог контактировать» с Хэнксом, передает life.ru.

«Здоровье и безопасность членов нашей компании является нашим главным приоритетом, и мы принимаем меры предосторожности, чтобы защитить всех, кто занят на производстве наших фильмов по всему миру», — указано в сообщении киностудии.

В настоящий момент в Австралии выявлены 128 случаев заражения новым коронавирусом. От вызванного им заболевания умерли три человека, 21 человек выздоровел. Первый случай заражения был зафиксирован в Мельбурне 25 января.
  • Сегодня, 06:14
  • DTV
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