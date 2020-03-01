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В Румынии произошло землетрясение силой 4,4 балла

В Румынии произошло землетрясение силой 4,4 балла

Вечером в среду, 11 марта в Румынии произошло землетрясение. Толчки были зафиксированы в 22:23. Это уже пятое землетрясения с начала марта.

По данным Национального института физики земли магнитуда составила 4,4 балла. Эпицентр находился во Вранче, в Ковасна, на глубине 113 км. Согласно данным, опубликованным Национальным институтом исследований и разработок по физике Земли, эпицентр сейсмического движения был расположен в горах Бузэу, к северо-западу от Гуры, в округе Бузэу

Землетрясение произошло в 22 ч 23 мин 37 с по местному времени (20 ч 23 мин 37 с по Гринвичу).

Отметим, что 9 марта в Румынии было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,2 балла. Эпицентр находился в уезде Прахов. А 8 марта произошло более сильное - 4,2 балла, эпицентр был во Вранче. Согласно сайту cutremur.net всего в марте в Румынии произошло уже пять землетрясений.

В Румынии произошло землетрясение силой 4,4 балла

cutremur.net
  • Сегодня, 06:31
  • DTV
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