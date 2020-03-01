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Дополнительное вознаграждение для судебного исполнителя

Дополнительное вознаграждение для судебного исполнителя

С начала следующего месяца в Приднестровье вступит в силу изменение в закон «О судебных исполнителях». Документ будет дополнен статьей о дополнительном материальном вознаграждении судебных исполнителей.

Согласно документу, судебный исполнитель, обеспечивший исполнение исполнительного документа в срок после истечения срока для добровольного исполнения содержащихся в исполнительном документе требований, может рассчитывать на дополнительное материальное вознаграждение в размере 3% от взысканной суммы или стоимости имущества, но не более 30 РУМЗП (расчетных уровней минимальной заработной платы), а по исполнительному документу неимущественного характера – 20 РУ МЗП, передает newspmr.com.

В случае частичного исполнения исполнительного документа имущественного характера дополнительное материальное вознаграждение выплачивается пропорционально взысканной сумме.

Дополнительное материальное вознаграждение выплачивается судебному исполнителю из средств исполнительского сбора. Порядок выплаты дополнительного материального вознаграждения устанавливается исполнительным органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы исполнительного производства.

Судебный исполнитель – должностное лицо, осуществляющее принудительное исполнение решений судов по гражданским делам, мировых соглашений, приговоров, определений и постановлений судов по уголовным делам в части имущественных взысканий. Требования судебного исполнителя обязательны для выполнения.

Ринат Ветров, NewsPMR.Com
  • Сегодня, 06:42
  • DTV
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