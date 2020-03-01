Артемий Лебедев разрешил всем использовать туристический логотип Приднестровья, который разработала его студия.
Логотип выложен в открытый доступ, а изображение теперь можно печатать на сувенирах, одежде, везде, где вздумается. А вот применять логотип в коммерческих целях можно только с разрешения правообладателя – это министерство экономики Приднестровья, сообщает tsv.md Сам дизайнер анонсировал эту новость в своем ролике на Ютубе, где снова пригласил всех приезжать в Приднестровье. «Там просто хорошо. И черная икра есть», - сказал Лебедев.