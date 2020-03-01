Dnestr.TV

 
0

Студия Артемия Лебедева разрешила всем использовать логотип Приднестровья

Студия Артемия Лебедева разрешила всем использовать логотип Приднестровья

Артемий Лебедев разрешил всем использовать туристический логотип Приднестровья, который разработала его студия.

Логотип выложен в открытый доступ, а изображение теперь можно печатать на сувенирах, одежде, везде, где вздумается. А вот применять логотип в коммерческих целях можно только с разрешения правообладателя – это министерство экономики Приднестровья, сообщает tsv.md
Сам дизайнер анонсировал эту новость в своем ролике на Ютубе, где снова пригласил всех приезжать в Приднестровье. «Там просто хорошо. И черная икра есть», - сказал Лебедев.

  • Сегодня, 06:50
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Республике Молдова на национальном уровне объявлен " ...
  • Вниманию пассажиров, летевших самолетом Кишинев-Москва
  • Народ говорит каким видит будущее Приднестровья
  • Бендерский политех выбрал свою "Мисс -2020"
  • Никакой электроники в спальне: Любой гаджет ближе, чем ...
  • Пушкинский бал гимназистов
  • В Молдове объявлен “оранжевый уровень” опасности в связ ...
  • Аппаратное Совещание Главы госадминистрации г. Бендеры
  • Мусоропроводам быть?
  • До лета Молдову могут посетить Владимир Путин и российс ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Республике Молдова на национальном уровне объявлен " ...
  • Вниманию пассажиров, летевших самолетом Кишинев-Москва
  • Народ говорит каким видит будущее Приднестровья
  • Бендерский политех выбрал свою "Мисс -2020"
  • Никакой электроники в спальне: Любой гаджет ближе, чем ...
  • Пушкинский бал гимназистов
  • В Молдове объявлен “оранжевый уровень” опасности в связ ...
  • Аппаратное Совещание Главы госадминистрации г. Бендеры
  • Мусоропроводам быть?
  • До лета Молдову могут посетить Владимир Путин и российс ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна