Dnestr.TV

 
0

Турция отложила туристический сезон из-за COVID-19

Турция отложила туристический сезон из-за COVID-19

Турецкие отели обычно начинают принимать в конце марта, но в связи с коронавирусом власти призвали их отложить начало сезона до 15 апреля.
В Турции начало туристического сезона перенесено на конец апреля в рамках профилактических мер по борьбе с коронавирусом COVID-19. Такие рекомендации туроператорам и гостиницам направило Министерство культуры и туризма Турции, сообщает Анадолу в четверг, 12 марта.

Также туроператоров призывают отложить организацию турпоездок в Турцию на период после 15 апреля, передает korrespondent.net.

"Риск серьезен, учитывая ситуацию с эпидемией в Европе", - подчеркнул глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа.

Министр добавил, что один или несколько случаев инфицирования не означают, что в стране начнется эпидемия. Глава ведомства рекомендовал гражданам соблюдать элементарные профилактические меры, чтобы свести к минимуму вероятность распространения вируса.

Напомним, что накануне Турция заявила о первом случае заражения коронавирусом. Инфицированный коронавирусом является гражданином Турции. Он недавно вернулся из поездки по Европе.

По последним данным, COVID-19 заразились более 123 тысяч человек. Половина инфицированных вылечилась. За пределами Китая зафиксировано более 43 тысяч случаев коронавируса.
korrespondent.net
  • Сегодня, 06:57
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Республике Молдова на национальном уровне объявлен " ...
  • Вниманию пассажиров, летевших самолетом Кишинев-Москва
  • Народ говорит каким видит будущее Приднестровья
  • Бендерский политех выбрал свою "Мисс -2020"
  • Никакой электроники в спальне: Любой гаджет ближе, чем ...
  • Пушкинский бал гимназистов
  • В Молдове объявлен “оранжевый уровень” опасности в связ ...
  • Аппаратное Совещание Главы госадминистрации г. Бендеры
  • Мусоропроводам быть?
  • До лета Молдову могут посетить Владимир Путин и российс ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Республике Молдова на национальном уровне объявлен " ...
  • Вниманию пассажиров, летевших самолетом Кишинев-Москва
  • Народ говорит каким видит будущее Приднестровья
  • Бендерский политех выбрал свою "Мисс -2020"
  • Никакой электроники в спальне: Любой гаджет ближе, чем ...
  • Пушкинский бал гимназистов
  • В Молдове объявлен “оранжевый уровень” опасности в связ ...
  • Аппаратное Совещание Главы госадминистрации г. Бендеры
  • Мусоропроводам быть?
  • До лета Молдову могут посетить Владимир Путин и российс ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна