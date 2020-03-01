Турецкие отели обычно начинают принимать в конце марта, но в связи с коронавирусом власти призвали их отложить начало сезона до 15 апреля. В Турции начало туристического сезона перенесено на конец апреля в рамках профилактических мер по борьбе с коронавирусом COVID-19. Такие рекомендации туроператорам и гостиницам направило Министерство культуры и туризма Турции, сообщает Анадолу в четверг, 12 марта.
Также туроператоров призывают отложить организацию турпоездок в Турцию на период после 15 апреля, передает korrespondent.net.
"Риск серьезен, учитывая ситуацию с эпидемией в Европе", - подчеркнул глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа.
Министр добавил, что один или несколько случаев инфицирования не означают, что в стране начнется эпидемия. Глава ведомства рекомендовал гражданам соблюдать элементарные профилактические меры, чтобы свести к минимуму вероятность распространения вируса.
Напомним, что накануне Турция заявила о первом случае заражения коронавирусом. Инфицированный коронавирусом является гражданином Турции. Он недавно вернулся из поездки по Европе.
По последним данным, COVID-19 заразились более 123 тысяч человек. Половина инфицированных вылечилась. За пределами Китая зафиксировано более 43 тысяч случаев коронавируса. korrespondent.net