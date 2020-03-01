Девять человек скончались после осложнений, которые вызвал грипп. Все они не были привиты. В Украине в период с 2 по 8 марта зафиксировано девять лабораторно подтвержденных случаев смерти из-за осложнений после заболевания гриппом. Об этом сообщается на сайте Центра общественного здоровья (ЦОЗ).
Согласно сообщению, за прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболели около 221 тысячи человек, из них 66,4% дети, передает korrespondent.net
Интенсивный показатель заболеваемости в Украине на 21,2% превышает эпидемиологический порог.
В целом с начала эпидемического сезона от осложнений гриппа скончалось 63 человека, ни один из них не был вакцинирован.
В течение отчетной недели против гриппа вакцинировано 216 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали около 238 тысячи человек.
Напомним, неделей ранее сообщалось, что от гриппа за неделю скончались шесть человек, из них четверо - дети.