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От гриппа за неделю умерло девять украинцев

От гриппа за неделю умерло девять украинцев

Девять человек скончались после осложнений, которые вызвал грипп. Все они не были привиты.
В Украине в период с 2 по 8 марта зафиксировано девять лабораторно подтвержденных случаев смерти из-за осложнений после заболевания гриппом. Об этом сообщается на сайте Центра общественного здоровья (ЦОЗ).

Согласно сообщению, за прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболели около 221 тысячи человек, из них 66,4% дети, передает korrespondent.net

Интенсивный показатель заболеваемости в Украине на 21,2% превышает эпидемиологический порог.

В целом с начала эпидемического сезона от осложнений гриппа скончалось 63 человека, ни один из них не был вакцинирован.

В течение отчетной недели против гриппа вакцинировано 216 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали около 238 тысячи человек.

Напомним, неделей ранее сообщалось, что от гриппа за неделю скончались шесть человек, из них четверо - дети.

korrespondent.net
  • Сегодня, 07:01
  • DTV
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