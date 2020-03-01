Вадим Красносельский принял участие в заседании Правительства ПМР, в ходе которого обсуждался вопрос о целесообразности введения ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения в Приднестровье коронавирусной инфекции. С 13 марта и до особого распоряжения в республике объявлен карантин. С 16 марта приостанавливается учебный процесс в образовательных учреждениях, сообщается на сайте Президента Приднестровья
Президент особо подчеркнул: данная мера носит профилактический характер. На территории Приднестровья не выявлено ни одного случая заражения COVID-19.
Комплекс противоэпидемических мероприятий по профилактике и борьбе с коронавирусной инфекцией прописан в соответствующем распоряжении Правительства ПМР. В документе значится запрет на проведение массовых мероприятий, усиленный дезинфекционный режим в организациях и учреждениях всех форм собственности. Общественный транспорт будет работать в обычном режиме с соблюдением усиленных профилактических мер. Они включают влажную уборку салонов с применением дезинфицирующих средств перед выходом автотранспорта на маршрут, в середине и конце дня.
Приднестровцы, возвращающиеся в республику из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, при пересечении государственной границы должны заполнять эпидемиологическую карту. После этого в течение 14 дней им будет обеспечено непрерывное медицинское наблюдение в условиях изоляции. В случае выявления симптомов COVID-19 обязательной является госпитализация.
В связи с острым дефицитом медицинских масок, Глава государства дал поручение правительству на базе швейных предприятий республики наладить производство марлевых повязок для обеспечения нужд приднестровцев.
Вадим Красносельский призвал жителей Приднестровья по возможности не выезжать за пределы республики. В случае острой необходимости, о выезде необходимо проинформировать правоохранительные органы. «МВД будет собирать информацию о количестве людей – прибывших и уехавших. На основании этих данных будут приниматься решения о профилактических мероприятиях. Принятие эффективных решений возможно только в одном случае: если граждане нашей республики будут сознательны. Речь идет как о личной безопасности, так и о безопасности близких людей», – подчеркнул Президент.