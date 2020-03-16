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Назвали опасность громкой музыки в транспорте

Назвали опасность громкой музыки в транспорте

Назвали опасность прослушивания громкой музыки в транспорте. Об этом рассказала член Федерации психологов образования РФ Юлия Челышева, передает moslenta.ru ссылаясь на агентство «Москва».

По ее словам, пассажир, слушающий громкую музыку в общественных местах, лишается одного из органа чувств и, как следствие, ориентации в пространстве. В этом случае его восприятие действительности будет заторможенным, и он может не заметить машину, бегущего человека или велосипедиста.

Другая опасность заключается в том, что, если пассажир слушает агрессивную музыку, он склонен переносить эту характеристику в окружающий мир при резком возвращении в действительность.

В то же время психолог назвала положительное влияние прослушивания музыки в наушниках в общественном транспорте. Так, музыка позволяет москвичам защищаться от «шумовой болезни» психики.

«Людские крики, звуки машин, метро и гаджетов, а также ультразвуковые волны, которые каждый из нас улавливает на подсознательном уровне. Возникает огромная нагрузка на нервную систему, она приводит к нарушению нормальной деятельности мозга и обмена веществ, проблемам со сном и пищеварением и даже к полноте», — пояснила Челышева.
moslenta.ru
  • Сегодня, 09:10
  • DTV
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