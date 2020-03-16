Введение на территории Приднестровской Молдавской Республики особого правового режима – чрезвычайного положения – связано с объявлением Всемирной организацией здравоохранения нового коронавируса COVID-19 пандемией и обусловлено необходимостью максимальной защиты населения страны от его возможного распространения, передает novostipmr.com.
Соответствующее решение принято главой приднестровского государства по итогам расширенного совещания Оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции, сообщает президентская пресс-служба.
Указ Президента ПМР № 98 от 16 марта 2020 года обнародован сегодня в 18:15. Это означает, что в соответствии с Конституцией ПМР режим начнет действовать после полуночи (спустя 6 часов после обнародования). Согласно указу чрезвычайное положение введено в Приднестровье сроком на 19 суток. В документе прописан перечень мер, обязательных для исполнения в период до 5 апреля текущего года.
Исполнение указа будет находиться на личном контроле Президента ПМР Вадима Красносельского.
О введении чрезвычайного положения на территории Приднестровской Молдавской Республики
В соответствии со статьей 63 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской Молдавской Республики от 23 июля 2002 года № 165-КЗ-III «Об особых правовых режимах» (САЗ 02-30) в действующей редакции, в связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения нового коронавируса COVID-19 пандемией и с целью защиты жизни и здоровья граждан Приднестровской Молдавской Республики,
п о с т а н о в л я ю:
1. Ввести на всей территории Приднестровской Молдавской Республики особый правовой режим – чрезвычайное положение – сроком на 19 (девятнадцать) суток.
2. Установить следующие чрезвычайные меры:
а) усилить охрану общественного порядка, объектов, подлежащих государственной охране, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта;
б) ввести карантин и осуществлять масштабные санитарно-противоэпидемические мероприятия в порядке, определенном актом Правительства Приднестровской Молдавской Республики;
в) запретить въезд иностранных граждан и лиц без гражданства через Государственную границу Приднестровской Молдавской Республики, за исключением граждан, имеющих вид на жительство или регистрацию на территории Приднестровской Молдавской Республики, дипломатических представителей, членов делегаций международных организаций, а также сопровождающих их лиц и лиц, осуществляющих грузовые перевозки (продукты питания, предметы первой необходимости и т.д.);
г) установить, что граждане Приднестровской Молдавской Республики, выезжающие за пределы Приднестровской Молдавской Республики на пунктах пропуска через Государственную границу, обязаны заполнять документы установленного образца;
д) установить, что граждане Приднестровской Молдавской Республики, иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие вид на жительство или регистрацию на территории Приднестровской Молдавской Республики, прибывающие на территорию Приднестровской Молдавской Республики, подлежат самоизолированию (изолированию) и непрерывному медицинскому наблюдению в течение 14 (четырнадцати) суток;
е) приостановить деятельность учреждений сферы услуг (торгово-развлекательных центров, кинотеатров, театров, выставок, спортивных, увеселительных заведений, косметологических и парикмахерских салонов, интернет-кафе, ресторанов, питейных заведений) и других объектов с массовым скоплением людей;
ж) запретить проведение зрелищных, спортивных и других мероприятий с массовым скоплением людей;
з) ограничить проведение приемов граждан, совещаний, заседаний, собраний в органах государственной власти и управления, государственных органах и органах местного самоуправления, за исключением их проведения в Администрации Президента Приднестровской Молдавской Республики, Правительстве Приднестровской Молдавской Республики, Верховном Совете Приднестровской Молдавской Республики, Центральной избирательной комиссии Приднестровской Молдавской Республики;
и) руководителям организаций независимо от форм собственности, при наличии возможности, обеспечить режим дистанционной работы сотрудников.
а) выделить необходимые средства из Резервного фонда Правительства Приднестровской Молдавской Республики для обеспечения режима чрезвычайного положения;
б) определить временный порядок работы организаций общего, дополнительного, среднего и высшего профессионального образования и организаций дошкольного образования;
в) ввести временный особый порядок осуществления деятельности объектов торговли (за исключением аптек и автозаправочных станций) и работы общественного транспорта на территории Приднестровской Молдавской Республики, а также ограничить движение всех видов транспорта, осуществляющих международные перевозки;
г) принять меры, направленные на подготовку медицинских учреждений к работе в условиях чрезвычайного положения;
д) усилить контроль за лицами, уклоняющимися от медицинского обследования и лечения, соблюдения карантинного режима, скрывающими данные, имеющие значение для определения эпидемиологической ситуации, а также принимать меры ответственности к указанным лицам;
е) организовать совместную работу с органами местного самоуправления по принятию иных мер, направленных на реализацию настоящего Указа, в целях недопущения распространения коронавируса COVID-19 на территории Приднестровской Молдавской Республики;
ж) разработать нормативный правовой акт, предусматривающий порядок выплат компенсаций организациям среднего и малого предпринимательства, понесшим ущерб в связи с применением мер по введению чрезвычайного положения;
з) рекомендовать банкам рассмотреть возможность приостановления начисления процентов по ссудам и кредитам за период действия чрезвычайного положения.
4. Прокурору Приднестровской Молдавской Республики обеспечить надзор за соблюдением законности при реализации мер и временных ограничений, установленных настоящим Указом.
5. Определить, что ответственными за осуществление мер, применяемых в условиях чрезвычайного положения, являются Оперативный штаб по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции и Правительство Приднестровской Молдавской Республики.
6. Настоящий Указ подлежит незамедлительному обнародованию по каналам радио и телевидения, а также незамедлительному официальному опубликованию и подлежит направлению для утверждения в Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики.
7. Настоящий Указ вступает в силу по истечении 6 (шести) часов после обнародования.
8. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.