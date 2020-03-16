Введение на территории Приднестровской Молдавской Республики особого правового режима – чрезвычайного положения – связано с объявлением Всемирной организацией здравоохранения нового коронавируса COVID-19 пандемией и обусловлено необходимостью максимальной защиты населения страны от его возможного распространения, передает novostipmr.com Соответствующее решение принято главой приднестровского государства по итогам расширенного совещания Оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции, сообщает президентская пресс-служба.Указ Президента ПМР № 98 от 16 марта 2020 года обнародован сегодня в 18:15. Это означает, что в соответствии с Конституцией ПМР режим начнет действовать после полуночи (спустя 6 часов после обнародования). Согласно указу чрезвычайное положение введено в Приднестровье сроком на 19 суток. В документе прописан перечень мер, обязательных для исполнения в период до 5 апреля текущего года.Исполнение указа будет находиться на личном контроле Президента ПМР Вадима Красносельского.



О введении чрезвычайного положения на территории Приднестровской Молдавской Республики

В соответствии со статьей 63 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской Молдавской Республики от 23 июля 2002 года № 165-КЗ-III «Об особых правовых режимах» (САЗ 02-30) в действующей редакции, в связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения нового коронавируса COVID-19 пандемией и с целью защиты жизни и здоровья граждан Приднестровской Молдавской Республики,

п о с т а н о в л я ю:

а) усилить охрану общественного порядка, объектов, подлежащих государственной охране, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта;б) ввести карантин и осуществлять масштабные санитарно-противоэпидемические мероприятия в порядке, определенном актом Правительства Приднестровской Молдавской Республики;в) запретить въезд иностранных граждан и лиц без гражданства через Государственную границу Приднестровской Молдавской Республики, за исключением граждан, имеющих вид на жительство или регистрацию на территории Приднестровской Молдавской Республики, дипломатических представителей, членов делегаций международных организаций, а также сопровождающих их лиц и лиц, осуществляющих грузовые перевозки (продукты питания, предметы первой необходимости и т.д.);г) установить, что граждане Приднестровской Молдавской Республики, выезжающие за пределы Приднестровской Молдавской Республики на пунктах пропуска через Государственную границу, обязаны заполнять документы установленного образца;д) установить, что граждане Приднестровской Молдавской Республики, иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие вид на жительство или регистрацию на территории Приднестровской Молдавской Республики, прибывающие на территорию Приднестровской Молдавской Республики, подлежат самоизолированию (изолированию) и непрерывному медицинскому наблюдению в течение 14 (четырнадцати) суток;е) приостановить деятельность учреждений сферы услуг (торгово-развлекательных центров, кинотеатров, театров, выставок, спортивных, увеселительных заведений, косметологических и парикмахерских салонов, интернет-кафе, ресторанов, питейных заведений) и других объектов с массовым скоплением людей;ж) запретить проведение зрелищных, спортивных и других мероприятий с массовым скоплением людей;з) ограничить проведение приемов граждан, совещаний, заседаний, собраний в органах государственной власти и управления, государственных органах и органах местного самоуправления, за исключением их проведения в Администрации Президента Приднестровской Молдавской Республики, Правительстве Приднестровской Молдавской Республики, Верховном Совете Приднестровской Молдавской Республики, Центральной избирательной комиссии Приднестровской Молдавской Республики;и) руководителям организаций независимо от форм собственности, при наличии возможности, обеспечить режим дистанционной работы сотрудников.а) выделить необходимые средства из Резервного фонда Правительства Приднестровской Молдавской Республики для обеспечения режима чрезвычайного положения;б) определить временный порядок работы организаций общего, дополнительного, среднего и высшего профессионального образования и организаций дошкольного образования;в) ввести временный особый порядок осуществления деятельности объектов торговли (за исключением аптек и автозаправочных станций) и работы общественного транспорта на территории Приднестровской Молдавской Республики, а также ограничить движение всех видов транспорта, осуществляющих международные перевозки;г) принять меры, направленные на подготовку медицинских учреждений к работе в условиях чрезвычайного положения;д) усилить контроль за лицами, уклоняющимися от медицинского обследования и лечения, соблюдения карантинного режима, скрывающими данные, имеющие значение для определения эпидемиологической ситуации, а также принимать меры ответственности к указанным лицам;е) организовать совместную работу с органами местного самоуправления по принятию иных мер, направленных на реализацию настоящего Указа, в целях недопущения распространения коронавируса COVID-19 на территории Приднестровской Молдавской Республики;ж) разработать нормативный правовой акт, предусматривающий порядок выплат компенсаций организациям среднего и малого предпринимательства, понесшим ущерб в связи с применением мер по введению чрезвычайного положения;з) рекомендовать банкам рассмотреть возможность приостановления начисления процентов по ссудам и кредитам за период действия чрезвычайного положения.ПРЕЗИДЕНТ

В.КРАСНОСЕЛЬСКИЙ

г. Тирасполь16 марта 2020 г.№ 98