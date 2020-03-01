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За несоблюдение карантинных мероприятий предусмотрены штраф или арест на 15 суток
Президентский законопроект по мерам ответственности за уклонение от карантина был принят Верховным Советом сразу в двух чтениях.
Гражданам, которые не соблюдают предписанные карантинные мероприятия, будет грозить штраф в размере до 150 РУ МЗП (2 760 рублей) или арест на срок до 15 суток, сообщает novostipmr.com.
В Приднестровье введён режим чрезвычайного положения с 17 марта до 5 апреля.
Подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Приднестровье не зарегистрировано.
novostipmr.com
- Сегодня, 11:59
- DTV
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