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За несоблюдение карантинных мероприятий предусмотрены штраф или арест на 15 суток

За несоблюдение карантинных мероприятий предусмотрены штраф или арест на 15 суток

Президентский законопроект по мерам ответственности за уклонение от карантина был принят Верховным Советом сразу в двух чтениях.

Гражданам, которые не соблюдают предписанные карантинные мероприятия, будет грозить штраф в размере до 150 РУ МЗП (2 760 рублей) или арест на срок до 15 суток, сообщает novostipmr.com.

В Приднестровье введён режим чрезвычайного положения с 17 марта до 5 апреля.

Подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Приднестровье не зарегистрировано.

За несоблюдение карантинных мероприятий предусмотрены штраф или арест на 15 суток

novostipmr.com
  • Сегодня, 11:59
  • DTV
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