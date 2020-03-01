В эти минуты решается вопрос о временном перекрытии сообщения с микрорайоном Северный г. Бендеры.
Автобус № 7, который с сегодняшнего утра должен был курсировать по маршруту Липканы (КПП) – Северный с остановкой на Варнице, был в срочном порядке снят с линии. Такое решение было принято сегодня утром Оперативным штабом по объективным причинам, сообщается пресс-службой МВД ПМР.
Ночью двух жительниц с. Варница экстренно госпитализировали в больницу Кишинёва с симптомами коронавирусной инфекции. Как выяснилось, 13 марта женщины вернулись из Украины. Они провели 4 дня в одном из православных монастырей соседнего государства. Во время паломничества передвигались на машине с ещё двумя попутчицами, у одной из которых вчера в Молдове подтвердили диагноз «коронавирусная инфекция».