В Приднестровье зарегистрированы первые 2 случая заболевания коронавирусной инфекцией. По данным Министерства здравоохранения ПМР, среди заразившихся – 60-летняя жительница Бендер и 37-летний рыбничанин.
Пять человек госпитализированы с подозрением на коронавирусную инфекцию.
ПО ДАННЫМ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА По состоянию на семь часов вечера 21 марта в инфекционном отделении Слободзейской районной больницы в изоляции, в отдельных боксах, находятся девять человек. Шесть из них с подозрением на коронавирус были доставлены сегодня, сообщается на сайте МВД ПМР.
В их числе несколько тираспольчан: 29-летний мужчина вернулся 9 марта из России. Девушка 2003 года рождения гостила у родственников в Новых Аненах РМ, на днях приехала домой. Шестнадцатого марта из Израиля прилетела 26-летняя жительница столицы. У всех проявились первоначальные симптомы заболевания. У пациентов взяты биопробы для исследования, результаты будут известны позже.
Недомогание почувствовала и 61-летняя тираспольчанка, которая в конце февраля побывала в Молдове в гостях у сестры, вернувшейся из Италии. Несмотря на то, что уже прошло достаточно много времени для проявления инфекции, она также была взята врачами под наблюдение в условиях стационара. Лабораторные исследования не подтвердили у пациентки коронавирус.
Положительный результат дали анализы двух пациентов! Инфицированной оказалась бендерчанка 1960 года рождения, которая 15–16 марта находилась в г. Штефан-Водэ РМ (ездила в монастырь), при этом пользовалась маршруткой и попутным транспортом. Диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился и у 37-летнего рыбничанина, недавно приехавшего из Молдовы. Сегодня утром у мужчины были взяты повторные анализы, они дали положительный результат.
В эти минуты ещё трое граждан проходят процедуру оформления в инфекционное отделение Слободзейской районной больницы.
У троих граждан, госпитализированных 19 марта, коронавирус не подтвердился. Все, у кого анализы показали отрицательный результат, будут выписаны на амбулаторное лечение по месту жительства.
С завтрашнего дня домашний карантин будет отменён для пяти приднестровцев. Две недели назад они прилетели из Италии на самолёте, на борту которого находилась больная гражданка Молдовы. Ни у одного из наблюдаемых симптомы коронавируса не проявились. novostipmr.com mvdpmr.org