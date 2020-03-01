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В Приднестровье зарегистрированы первые случаи заболевания коронавирусом

В Приднестровье зарегистрированы первые случаи заболевания коронавирусом

В Приднестровье зарегистрированы первые 2 случая заболевания коронавирусной инфекцией. По данным Министерства здравоохранения ПМР, среди заразившихся – 60-летняя жительница Бендер и 37-летний рыбничанин.

Пять человек госпитализированы с подозрением на коронавирусную инфекцию.


В Приднестровье зарегистрированы первые случаи заболевания коронавирусом

ПО ДАННЫМ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА
По состоянию на семь часов вечера 21 марта в инфекционном отделении Слободзейской районной больницы в изоляции, в отдельных боксах, находятся девять человек. Шесть из них с подозрением на коронавирус были доставлены сегодня, сообщается на сайте МВД ПМР.

В их числе несколько тираспольчан: 29-летний мужчина вернулся 9 марта из России. Девушка 2003 года рождения гостила у родственников в Новых Аненах РМ, на днях приехала домой. Шестнадцатого марта из Израиля прилетела 26-летняя жительница столицы. У всех проявились первоначальные симптомы заболевания. У пациентов взяты биопробы для исследования, результаты будут известны позже.

Недомогание почувствовала и 61-летняя тираспольчанка, которая в конце февраля побывала в Молдове в гостях у сестры, вернувшейся из Италии. Несмотря на то, что уже прошло достаточно много времени для проявления инфекции, она также была взята врачами под наблюдение в условиях стационара. Лабораторные исследования не подтвердили у пациентки коронавирус.

Положительный результат дали анализы двух пациентов! Инфицированной оказалась бендерчанка 1960 года рождения, которая 15–16 марта находилась в г. Штефан-Водэ РМ (ездила в монастырь), при этом пользовалась маршруткой и попутным транспортом. Диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился и у 37-летнего рыбничанина, недавно приехавшего из Молдовы. Сегодня утром у мужчины были взяты повторные анализы, они дали положительный результат.

В эти минуты ещё трое граждан проходят процедуру оформления в инфекционное отделение Слободзейской районной больницы.

У троих граждан, госпитализированных 19 марта, коронавирус не подтвердился. Все, у кого анализы показали отрицательный результат, будут выписаны на амбулаторное лечение по месту жительства.

С завтрашнего дня домашний карантин будет отменён для пяти приднестровцев. Две недели назад они прилетели из Италии на самолёте, на борту которого находилась больная гражданка Молдовы. Ни у одного из наблюдаемых симптомы коронавируса не проявились.
novostipmr.com
mvdpmr.org
  • Сегодня, 18:12
  • DTV
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