Необычно раннюю весну первыми на себе почувствовали аллергики. Ольха и орешник начали «пылить» на месяц раньше. А вскоре к ним присоединится и самый сильный аллерген — пыльца берёзы.
Аллергия из тех заболеваний, которые могут настигнуть в любом возрасте. Как отличить начинающийся поллиноз (аллергию на пыльцу растений) и что предпринять? Об этом изданию Аргументы и Факты рассказала ассистент кафедры клинической иммунологии и аллергологии института клинической медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, кандидат медицинских наук Асель Нуртазина.
Юлия Борта, АиФ.ru: Асель Юсуповна, сезон аллергии можно считать открытым?
Асель Нуртазина: Да, несмотря на то, что мартовская погода нестабильна и тепло сменяется холодом, деревья начали цвести. В этом году вот уже несколько дней назад начала «пылить» береза. А с февраля — ольха и лещина. Пока концентрация пыльцы в воздухе небольшая, но некоторые пациенты, особенно те, кто находится за городом, уже реагируют на неё.
— Есть информация, что в развитых странах заболеваемость аллергией стала снижаться. Вроде, пик аллергии пришёлся на 1960–1990-е годы, а теперь заболевают меньше.
— Это не так. Согласно официальной статистике, сейчас около 30% населения Земли страдает аллергическими заболеваниями. По прогнозам, в ближайшие 10 лет число заболевших достигнет 50%, а через 20–30 лет — 70% населения. Просто сейчас больше возможностей для проведения терапии и улучшения качества жизни пациента. Мы лучше умеем диагностировать аллергические заболевания. Больше врачей информированы о них, могут поставить первичный диагноз и направить к специалисту.
— Как отличить аллергию от простуды и ОРВИ? Например, при коронавирусе человек кашляет и задыхается. То же самое бывает при бронхиальной астме.
— Основной симптом при всех инфекционных заболеваниях — это повышение температуры. Да и при аллергии, и при простуде может быть отделяемое из носа. Но при аллергическом рините температуры, как правило, не бывает. Она может незначительно повышаться — до 37–37,1 — только у самых маленьких детей, да и то редко. Большинство же «простудных» вирусов при заражении ими приводят к сильному повышению температуры.
— Как тогда разобраться: начался насморк, но нет температуры — это аллергия или простуда?
— Если насморк возникает или обостряется при выходе на улицу, а по возвращении домой симптомы проходят или состояние улучшается, то, скорее всего, это аллергический ринит. В случае с вирусной простудой, наоборот, самочувствие обычно ухудшается дома, к вечеру, и заложенный нос мешает нормально заснуть. В дальнейшем, когда концентрация пыльцы в воздухе будет высокой, при аллергии тоже могут быть такие же симптомы. Но пока деревья «пылят» не сильно, таким способом вполне можно отличить. И конечно, по температуре, общему состоянию.
— Нужно ли уже начинать пить антигистаминные препараты? Раньше врачи-аллергологи говорили, что надо принимать лекарства за две недели до начала аллергии?
— Рекомендации принимать препараты за 14 дней до начала аллергии сегодня уже устарели. Сейчас все современные антигистаминные препараты начинают действовать очень быстро, через 30–60 минут. Поэтому за две недели их пить не нужно. Потом, мы же не знаем заранее, когда точно начнётся сезон цветения в данном году и, соответственно, аллергия у конкретного человека. Обычно для Москвы и Московской области это конец апреля. В этом году все сроки двинулись почти на месяц. Есть отдельная группа препаратов — кромогликаты (на основе кромоглициевой кислоты), которые нужно принимать длительно, а начинать за две недели до появления симптомов аллергии. Но они действуют слабо. И незаменимы только в случае аллергического конъюнктивита у детей до 6 лет. Во всех остальных случаях им есть альтернатива.
— Как отличить тогда современные препараты от несовременных?
— Все антигистаминные препараты делятся на седативные и неседативные. Последние как раз и есть современные препараты второго поколения, которые не вызывают сонливости, уменьшения когнитивных функций. Т. е. человек, принимая их, может продолжать водить машину, активно работать. Всё это должно быть указано и в инструкции к препарату. Иногда фармацевтические компании сообщают, что их препараты третьего, четвертого, пятого поколения. Это некоторое лукавство. Во всем мире они делятся на две группы, о которых я уже упомянула, — седативные и неседативные.
— Что делать, чтобы аллергия не перешла в астму?
— Действительно, аллергический ринит может перейти в астму. Чтобы этого не допустить, надо не отмахиваться от заболевания, пока оно в лёгкой форме, а лечиться у аллерголога. Проводить аллергенспецифическую иммунотерапию — это один из самых основных методов лечения.
— Удалось ли врачам придумать что-то менее неприятное, чем кожные тесты для выявления причинного аллергена?
— Сегодня есть очень много способов диагностики. А кожные тесты в сезон цветения вообще не применяются. Это противопоказание. Сейчас лучше всего сдавать анализ крови на аллергоспецифические иммуноглобулины Е. Применяется также молекулярная компонентная диагностика, но она дороже. В любом случае нужно сначала обратиться к аллергологу. На основе жалоб пациента специалист выявит предполагаемый спектр аллергенов, назначит анализы, чтобы подтвердить сенсибилизацию и адекватное лечение.
— Что сложнее всего?
— Бывает сложно диагностировать аллергию у детей. Весной у них как раз начинается сезон вирусных заболеваний, в том числе вирусный ринит. Если насморк у ребёнка не проходит через 7 дней и более, то надо обратиться к врачу, в том числе к аллергологу. Как защититься от аллергии
При выходе из дома можно носить медицинскую маску. От вирусов она не защитит, а вот аллергены может задержать.
Полезно применять препараты на основе крахмала в виде спрея. Они обволакивают слизистую оболочку носа, не дают аллергенам оседать на ней. Их еще называют «презервативом для носа».
Эффективны фильтры для носа. Вставляются на входе в носовую полость и задерживают аллергены. Маленьким детям их использовать нельзя.
Старайтесь не гулять во время цветения, не выезжать за город. Гулять лучше в дождливую погоду или сразу после дождя, когда пыльца прибивается к земле.
Не открывайте окна в сухую ветреную погоду, когда начнется активное пыление. Можно установить дома фильтры для очистки воздуха от аллергенов.
Наблюдайтесь у аллерголога, принимайте базисную терапию. Только специалист может оценить все симптомы в комплексе, назначить правильное лечение именно для этого конкретного больного. В аллергологии, как нигде в другой области медицины, применяется персонализированный подход. Большинство заболеваний не похожи на другие, поэтому подходить к пациентам нужно индивидуально.