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В Молдове коронавирус диагностирован у ребенка до 5 лет

В Молдове коронавирус диагностирован у ребенка до 5 лет

В Республике Молдова коронавирусную инфекцию обнаружили у ребенка в возрасте до 5 лет.

Это следует из данных представленных Министерством здравоохранения, сообщает point.md ссылаясь на ZdG.

Тем не менее, большинство людей, инфицированных Covid-19 в нашей стране, это граждане, входящие в возрастную категорию 50-59 лет.

Стоит отметить, что вчера на территории Республики Молдова зарегистрировали 24 новых случая Covid -19. Среди новых выявленных случаев 3 были ввезены из Великобритании, 1 из Германии. В остальных случаях имело место заражение внутри страны: Кишинев, р-ны Хынчешты, Сороки, Рышканы, Штефан-Водэ и Страшены.

Таким образом, общее число зараженных достигло 149 человек, двое человек излечились, а один умер.

Point.md
  • Сегодня, 08:28
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