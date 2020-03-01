В Республике Молдова коронавирусную инфекцию обнаружили у ребенка в возрасте до 5 лет.
Это следует из данных представленных Министерством здравоохранения, сообщает point.md ссылаясь на ZdG.
Тем не менее, большинство людей, инфицированных Covid-19 в нашей стране, это граждане, входящие в возрастную категорию 50-59 лет.
Стоит отметить, что вчера на территории Республики Молдова зарегистрировали 24 новых случая Covid -19. Среди новых выявленных случаев 3 были ввезены из Великобритании, 1 из Германии. В остальных случаях имело место заражение внутри страны: Кишинев, р-ны Хынчешты, Сороки, Рышканы, Штефан-Водэ и Страшены.
Таким образом, общее число зараженных достигло 149 человек, двое человек излечились, а один умер.