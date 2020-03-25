Министерство по социальной защите и труду разъяснил процедуру получения отпусков в период введения чрезвычайного положения в республике.
Согласно Трудовому кодексу ПМР ежегодно оплачиваемый отпуск предоставляется работникам в соответствии с графиком отпусков, который утверждается работодателем. О времени начала отпуска работник должен сообщить не позднее чем за 2 недели до его начала. По соглашению между работником и работодателем оплачиваемый отпуск может предоставляться и вне графика отпусков. Также по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам может быть разрешён отпуск за свой счёт. Его продолжительность определяется по соглашению между работником и работодателем, сообщает novostipmr.com.
Четырнадцатидневный отпуск без сохранения заработной платы работодатель обязан предоставить ряду категорий граждан по их письменному заявлению. Среди них - участники вооружённых конфликтов и защитники ПМР, сотрудники милиции, таможенных органов, Следственного комитета, прокурорские работники, судьи, представители пожарной и аварийно-спасательной служб и другие.
Работающим инвалидам предоставляется отпуск до 21 календарного дня. Работникам в случаях рождения ребёнка, регистрации брака, смерти близких родственников - до 5 календарных дней.
Гражданскому служащему (работнику) по семейным обстоятельствам и иным уважительным причинам может предоставляться отпуск за свой счёт продолжительностью не более одного года.
Если в период отпуска работники находятся в странах, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией, и в связи с этим они не могут вернуться в Приднестровье, работодатели имеют право продлить отпуск на этот период.
Необходимо отметить, что кодексом и иными законами установлены отдельные категории работников, которым отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время.
Согласно статье 123 Трудового кодекса Приднестровской Молдавской Республики (далее – Кодекс) очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или другого представительного органа работников не позднее чем за 2 (две) недели до наступления календарного года в порядке, установленном статьей 352 Кодекса. При этом график отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за 2 (две) недели до его начала.
Также, в соответствии с пунктом 9 статьи 43 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 27 апреля 2012 года № 53-З-V «О государственной гражданской службе Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 12-18) в действующей редакции (далее – Закон о гражданской службе) ежегодный оплачиваемый отпуск должен предоставляться гражданскому служащему ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым представителем нанимателя.
Вместе с тем, предоставление отпуска вне графика отпусков Кодексом и Законом о гражданской службе не запрещается. Таким образом, по соглашению между работником (гражданским служащим) и работодателем (представителем нанимателя) на основании письменного заявления работника (гражданского служащего) оплачиваемые отпуска (ежегодный основной или дополнительный, если работник еще не использовал время соответствующего отпуска) предоставляются вне графика отпусков.
Кроме того, согласно пункту 1 статьи 128 Кодекса по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем.
При этом пунктом 2 статьи 128 Кодекса установлены категории работников, которым работодатель обязан на основании письменного заявления предоставить отпуск без сохранения заработной платы:
а) участникам боевых действий в период Великой Отечественной войны, участникам боевых действий по защите СССР в других войнах и вооруженных конфликтах, иных боевых операциях, участникам боевых действий по защите Приднестровской Молдавской Республики - до 14 (четырнадцати) календарных дней в году;
б) родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников милиции, сотрудников таможенных органов, прокурорских работников, судей, сотрудников Следственного комитета, службы судебных исполнителей, уголовно-исполнительной системы, пожарной и аварийно-спасательной службы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении служебных обязанностей или прохождении военной службы либо вследствие заболевания, связанного с исполнением служебных обязанностей или с прохождением военной службы, – до 14 (четырнадцати) календарных дней в году;
в) работающим инвалидам - до 21 (двадцати одного) календарного дня в году;
г) работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников - до 5 (пяти) календарных дней;
д) в других случаях, предусмотренных Кодексом, иными законами либо коллективным договором.
Помимо этого, согласно пункту 13 статьи 43 Закона о гражданской службе по семейным обстоятельствам и иным уважительным причинам гражданскому служащему по его письменному заявлению решением представителя нанимателя может предоставляться отпуск без сохранения денежного содержания продолжительностью не более одного года. Гражданскому служащему также предоставляется отпуск без сохранения денежного содержания в иных случаях, предусмотренных законами.
В случае, если работники (гражданские служащие) в период отпуска (с сохранением средней заработной платы или без сохранения заработной платы) находились в странах, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией, вызванной новым типом вируса (2019-nCoV) и их выезд невозможен ввиду закрытия государственной границы, работодатели (представители нанимателя) имеют право на этот период продлевать отпуск, а при отсутствии неиспользованных дней отпуска оформлять отпуск без сохранения заработной платы на основании полученного посредством информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе глобальной сети Интернет, письменного заявления работника (гражданского служащего) или устного заявления посредством телефонной связи.
Необходимо отметить, что Кодексом и иными законами установлены отдельные категории работников, которым отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время. Такими привилегиями обладают следующие категории работников:
- работники в возрасте до 18 (восемнадцати) лет (статья 263 Кодекса);
- женщины перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него либо по окончании отпуска по уходу за ребенком независимо от стажа работы у данного работодателя (статья 256 Кодекса);
- мужчины в период нахождения жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени его непрерывной работы у данного работодателя (пункт 3 статьи 123 Кодекса);
- работники, которых ранее отозвали из очередного отпуска (пункт 2 статьи 125 Кодекса);
- один из родителей (опекун, попечитель, приемный родитель), воспитывающий ребенка-инвалида в возрасте до 18 (восемнадцати) лет (статья 258-1 Кодекса);
- работники, имеющие 3 (трех) и более детей в возрасте до 12 (двенадцати) лет (статья 258-2 Кодекса);
- инвалиды I группы по зрению (подпункт е) пункта 1 статьи 14 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 июня 2006 года № 51-З-IV «О социальной защите инвалидов» (САЗ 06-27) – (далее – Закон о социальной защите инвалидов);
- инвалиды I, II групп общего заболевания, трудового увечья, профессионального заболевания, заболевания, полученного в период военной службы, инвалидам II группы по зрению, инвалидам с детства I, II групп, ребенку-инвалиду в возрасте до 18 (восемнадцати) лет (подпункт п) пункта 1 статьи 15 Закона о социальной защите инвалидов).
Отказать в предоставлении отпуска таким работникам работодатель не вправе.