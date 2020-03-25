Dnestr.TV

 
0

Гарик Сукачев и Валерия проведут живые концерты в Okko

Гарик Сукачев и Валерия проведут живые концерты в Okko

Российские исполнители Гарик Сукачев и Валерия примут участие в программе онлайн-кинотеатра Okko «Шоу ON!». Об этом сообщает Лента.ру

Отмечается, что проект создан для поклонников музыки, которые оказались лишены шоу любимых исполнителей из-за отмены массовых мероприятий.

Трансляция концерта Гарика Сукачева пройдет 27 марта. Его онлайн-концерт приурочен к 60-летнему юбилею. Выступление начнется в 19:00 по московскому времени, трансляцию можно посмотреть бесплатно на странице show.okko.tv, в приложении Okko на SMART TV и в группах онлайн-кинотеатра Okko во «ВКонтакте» и в «Одноклассниках».

В концерте также примут участие Сергей Галанин и Сергей Воронов.

Трансляция концерта Валерии состоится 28 марта и начнется в 17:00. Певица представит созданную специально для камерных мероприятий акустическую программу в новом для себя формате, подразумевающем диалог со зрителем. Трансляцию можно посмотреть бесплатно на show.okko.tv и страницах онлайн-кинотеатра Okko во «ВКонтакте» и в «Одноклассниках». Концерт также доступен будет подписчикам в приложении Okko на SMART TV.

В рамках своего шоу Валерия ответит на вопросы слушателей, которые могут быть оставлены в группе онлайн-кинотеатра Okko во «ВКонтакте» и в «Одноклассниках». Авторы лучших вопросов получат призы от самой певицы и подписку на Okko.

«Шоу ON!» — проект с живыми концертами от Сбербанка и мультимедийного сервиса Okko. Выступления в рамках шоу проходят по пятницам и субботам.
lenta.ru
  • Сегодня, 09:07
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Приднестровье зарегистрированы первые случаи инфициро ...
  • Вниманию пассажиров, летевших самолетом Кишинев-Москва
  • Вадим Красносельский подписал указ о введении на террит ...
  • Объявление карантина – профилактическая мера
  • За несоблюдение карантинных мероприятий предусмотрены ш ...
  • В Приднестровье готовятся ввести режим чрезвычайной си ...
  • В Молдове объявлен “оранжевый уровень” опасности в связ ...
  • Внимание! В Приднестровье будет ужесточен карантин
  • Черная оспа: как в СССР остановили смертельную болезнь ...
  • До лета Молдову могут посетить Владимир Путин и российс ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Приднестровье зарегистрированы первые случаи инфициро ...
  • Вниманию пассажиров, летевших самолетом Кишинев-Москва
  • Вадим Красносельский подписал указ о введении на террит ...
  • Объявление карантина – профилактическая мера
  • За несоблюдение карантинных мероприятий предусмотрены ш ...
  • В Приднестровье готовятся ввести режим чрезвычайной си ...
  • В Молдове объявлен “оранжевый уровень” опасности в связ ...
  • Внимание! В Приднестровье будет ужесточен карантин
  • Черная оспа: как в СССР остановили смертельную болезнь ...
  • До лета Молдову могут посетить Владимир Путин и российс ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна