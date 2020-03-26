В Приднестровье появятся плакаты с информацией, как избежать заражения COVID-19. С сегодняшнего дня её начнут распространять сотрудники всех территориальных подразделений МВД ПМР.
Как сообщает novostipmr.com ссылаясь на пресс-центр ведомства, агитационные листы появятся на подъездах жилых домов, вблизи продуктовых магазинов и поликлиник. В них будут отражены важная информация и рекомендации, выполняя которые можно избежать заражения.
Наиболее действенный способ избежать распространения болезни - не покидать дом без острой необходимости.