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В Приднестровье появятся плакаты с информацией, как избежать заражения COVID-19

В Приднестровье появятся плакаты с информацией, как избежать заражения COVID-19

В Приднестровье появятся плакаты с информацией, как избежать заражения COVID-19. С сегодняшнего дня её начнут распространять сотрудники всех территориальных подразделений МВД ПМР.

Как сообщает novostipmr.com ссылаясь на пресс-центр ведомства, агитационные листы появятся на подъездах жилых домов, вблизи продуктовых магазинов и поликлиник. В них будут отражены важная информация и рекомендации, выполняя которые можно избежать заражения.

Наиболее действенный способ избежать распространения болезни - не покидать дом без острой необходимости.

novostipmr.com
  • Сегодня, 09:28
  • DTV
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