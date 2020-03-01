На сайте Госадминистрации г. Бендеры сообщается: На период действия ограничительных мероприятий (карантина) на территории города Бендеры будет установлен следующий временный график работы уличного освещения:
- в вечернее время включение - с наступлением темного времени суток, отключение - в 23:00 ч.; - в утреннее время включение не осуществляется.
На территории микрорайона «Северный», в районе Миротворческого поста №10, КП-1 на Тираспольской развилке уличное освещение в ночное время осуществляется без ограничения.