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В Бендерах действует особый график работы уличного освещения

В Бендерах действует особый график работы уличного освещения

На сайте Госадминистрации г. Бендеры сообщается:
На период действия ограничительных мероприятий (карантина) на территории города Бендеры будет установлен следующий временный график работы уличного освещения:

- в вечернее время включение - с наступлением темного времени суток, отключение - в 23:00 ч.;
- в утреннее время включение не осуществляется.

На территории микрорайона «Северный», в районе Миротворческого поста №10, КП-1 на Тираспольской развилке уличное освещение в ночное время осуществляется без ограничения.

В Бендерах действует особый график работы уличного освещения
В Бендерах действует особый график работы уличного освещения

bendery-ga.org
  • Вчера, 19:34
  • DTV
  • Просмотров: 41
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