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На территории Приднестровья зафиксированы три новых случая заболевания коронавирусом.

На территории Приднестровья зафиксированы три новых случая заболевания коронавирусом.

На территории Приднестровья зафиксированы три новых случая заболевания коронавирусом. Три пробы дали положительный результат. Еще пять, отправленные с утра, получили отрицательный результат. 12 тестов находятся еще в лаборатории. Теперь всего в Приднестровье - 9 случаев коронавируса.

В министерстве здравоохранения пояснили, что у троих новых заболевших коронавирусом состояние средней степени тяжести. Это женщины 45 и 57 лет из Тирасполя и мужчина 53 лет из Днестровска. Они попали в карантинный центр позавчера. Все они не родственники ранее заболевших, передает newspmr.com.

Тяжелых случаев коронавируса в Приднестровье нет. Никто из пациентов не нуждается в искусственной вентиляции лёгких. У большинства состояние средней степени тяжести. У двоих началась пневмония и им назначены антибиотики. Двое из пациентов чувствуют себя удовлетворительно. У всех больных коронавирусом есть положительная динамика и небольшие улучшения.

У медиков есть всё необходимое для борьбы с болезнью. Врачи опираются на китайский и европейский опыт лечения больных коронавирусом.

География распространения коронавируса в Приднестровье сегодня следующая:

Тирасполь – 4 заболевших;
Бендеры – 3;
Рыбница и Днестровск – по 1;
Каменка, Дубоссары, Григориополь и Слободзея – нет.

В торговой сети Шериф начали продавать защитные маски производства «Тиротекс». Средства защиты поступят во все районы Приднестровья. Розничная стоимость - 4 рубля ПМР за одну маску. Цена комплекта из трех масок - 12 рублей ПМР. Чтобы не допустить спекуляцию важных на сегодняшний день средств индивидуальной защиты, принято решение отпускать одному покупателю не более трёх комплектов.

Ещё один шаг в борьбе с распространением коронавирусной инфекции – акция «Врач – доброволец», которая стартует в республике. Каждый, у кого медицинское образование может оказать помощь в лечении больных COVID-19.

В республику из России поступят пять тысяч тестов для проведения диагностики коронавируса. Заявка, направленная в Роспотребнадзор РФ, уже одобрена. Ещё в республику прибудет партия бесконтактных термометров и пульсоксиметров.

Сотрудники ОБЭП проверили 42 объекта торговли на предмет завышения цен. Нарушения были зарегистрированы в 5 торговых точках.

newspmr.com
  • Вчера, 19:49
  • DTV
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