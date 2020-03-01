На территории Приднестровья зафиксированы три новых случая заболевания коронавирусом. Три пробы дали положительный результат. Еще пять, отправленные с утра, получили отрицательный результат. 12 тестов находятся еще в лаборатории. Теперь всего в Приднестровье - 9 случаев коронавируса.
В министерстве здравоохранения пояснили, что у троих новых заболевших коронавирусом состояние средней степени тяжести. Это женщины 45 и 57 лет из Тирасполя и мужчина 53 лет из Днестровска. Они попали в карантинный центр позавчера. Все они не родственники ранее заболевших, передает newspmr.com.
Тяжелых случаев коронавируса в Приднестровье нет. Никто из пациентов не нуждается в искусственной вентиляции лёгких. У большинства состояние средней степени тяжести. У двоих началась пневмония и им назначены антибиотики. Двое из пациентов чувствуют себя удовлетворительно. У всех больных коронавирусом есть положительная динамика и небольшие улучшения.
У медиков есть всё необходимое для борьбы с болезнью. Врачи опираются на китайский и европейский опыт лечения больных коронавирусом.
География распространения коронавируса в Приднестровье сегодня следующая:
Тирасполь – 4 заболевших; Бендеры – 3; Рыбница и Днестровск – по 1; Каменка, Дубоссары, Григориополь и Слободзея – нет.
В торговой сети Шериф начали продавать защитные маски производства «Тиротекс». Средства защиты поступят во все районы Приднестровья. Розничная стоимость - 4 рубля ПМР за одну маску. Цена комплекта из трех масок - 12 рублей ПМР. Чтобы не допустить спекуляцию важных на сегодняшний день средств индивидуальной защиты, принято решение отпускать одному покупателю не более трёх комплектов.
Ещё один шаг в борьбе с распространением коронавирусной инфекции – акция «Врач – доброволец», которая стартует в республике. Каждый, у кого медицинское образование может оказать помощь в лечении больных COVID-19.
В республику из России поступят пять тысяч тестов для проведения диагностики коронавируса. Заявка, направленная в Роспотребнадзор РФ, уже одобрена. Ещё в республику прибудет партия бесконтактных термометров и пульсоксиметров.
Сотрудники ОБЭП проверили 42 объекта торговли на предмет завышения цен. Нарушения были зарегистрированы в 5 торговых точках.