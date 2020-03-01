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Премьер Молдовы Ион Кику о новых ограничениях во время ЧП: Больше трех не собираться и всегда иметь с собой паспорт
Премьер-министр РМ Ион Кику по итогам заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям сообщил:
- С 27 марта запрещено выходить на улицу группами более трех человек, за исключением близких членов семьи.
"Эта мера действует во многих странах", - отметил Кику.
- тем, кто выходит на улицу, теперь необходимо иметь при себе удостоверение личности
"Нужно быть готовым предъявить документы представителям МВД", - сказал он.
- ночью выход или выезд на улицы будет, скорее всего, запрещен.
- бюджетный сектор Молдовы - на каникулы!
- Если будут те же темпы передачи коронавируса и заразится 2 000 человек, тогда будут готовить для приема пациентов не только больницы.
kp.md
- Вчера, 20:00
- DTV
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