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Премьер Молдовы Ион Кику о новых ограничениях во время ЧП: Больше трех не собираться и всегда иметь с собой паспорт

Премьер Молдовы Ион Кику о новых ограничениях во время ЧП: Больше трех не собираться и всегда иметь с собой паспорт

Премьер-министр РМ Ион Кику по итогам заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям сообщил:

- С 27 марта запрещено выходить на улицу группами более трех человек, за исключением близких членов семьи.
"Эта мера действует во многих странах", - отметил Кику.

- тем, кто выходит на улицу, теперь необходимо иметь при себе удостоверение личности
"Нужно быть готовым предъявить документы представителям МВД", - сказал он.

- ночью выход или выезд на улицы будет, скорее всего, запрещен.

- бюджетный сектор Молдовы - на каникулы!

- Если будут те же темпы передачи коронавируса и заразится 2 000 человек, тогда будут готовить для приема пациентов не только больницы.
kp.md


  • Вчера, 20:00
  • DTV
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