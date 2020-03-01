В формате видеоконференции Глава Правительства Александр Мартынов обсудил с руководителями на местах вопросы, затрагивающие положение дел в городах и районах в связи со сложившейся ситуацией.
Как сообщает пресс-служба Правительства ПМР, в ходе диалога Премьер указал на наличие случаев, при которых работников принуждают уйти в неоплачиваемый отпуск:
«Хочу отметить, что это абсолютно недопустимо. Варианты есть разные –удаленная работа, очередной оплачиваемый отпуск, больничный. Еще раз подчеркну – понуждать граждан уходить в неоплачиваемый отпуск недопустимо».
Говорили участники совещания об охране здоровья людей пенсионного возраста и лиц с хроническими заболеваниями. Там, где есть возможность, работников перевели на дистанционный режим труда. Проблема сохраняет актуальность для сотрудников муниципальных предприятий (ЖЭУКи, службы благоустройства и др.), социальных служб, где в большей степени трудятся люди преклонного возраста. Глава Правительства просил усилить контроль за состоянием здоровья этой категории работающих, а если возникнут какие-либо симптомы, тут же обращаться к врачу. Александр Мартынов также напомнил о ведомственном приказе министерства здравоохранения, в котором указаны группы граждан (с ними будут вести профилактическую работу, чтобы они оставались дома), которые наиболее подвержены заражению COVID-19.
Что касается оплаты больничных листов, министр по соцзащите и труду Елена Куличенко пояснила, что они будут закрыты 31 марта: «Но для того, чтобы каждая мама не ходила в больницу за больничным листом, рекомендуем направить уполномоченное лицо из организации для получения этих больничных листов в ваших поликлиниках. Они будут оплачены вместе с заработной платой. Таким образом, мамы не потеряют в оплате труда».
Обсудили перевозку работающих сотрудников предприятий, бюджетных учреждений. На недавней встрече с Премьером директоры организаций обозначили эту проблему, предложили варианты ее решения. Тирасполь и Бендеры – по этим городам особо актуален логистический вопрос. Со стороны Союза промышленников, аграриев и предпринимателей Приднестровья высказывалась просьба предоставить электротранспорт для перевозки работников.Троллейбусы вместят большее число людей, нежели маршрутные такси, тем более что экономические агенты готовы оплачивать данную услугу.
Организация торговых точек по продаже овощей – еще одна тема, поднятая на рабочем совещании. В Тирасполе планируется открыть 25 таких мест. По районам есть сложности в сельской местности. Главы просили проследить за ценами на продукцию, поскольку фиксируются факты завышения стоимости овощей. В Правительстве разрабатывают законопроект по расширению числа товаров, подлежащих государственному регулированию.
«Мы готовим норму, по которой Правительством принимается решение об установлении перечня этих товаров. Предполагалось, что в него будут включены овощи, по которым наблюдается спекуляция ценами, мясо и предметы, используемые для санитарных нужд, как-то маски и дезинфицирующие растворы», – рассказал Вице-премьер – министр экономического развития Сергей Оболоник.
Александр Мартынов призвал к скорейшей доработке инициативы, поскольку в нынешних условиях недопустимы факты намеренного завышения цен на значимые продукты.
Озвученные участниками совещания вопросы сегодня вынесут на заседание Оперативного штаба. gov-pmr.org